San Patrizio e il folk-punk dei Good Night Irene

Dieci anni fa, in una notte di San Patrizio, sette amici si ritrovavano a suonare in un locale ormai chiuso di Ferrara, un po’ per gioco, un po’ per necessità. Da quel momento, i Good Night Irene non si sono più fermati. Concerti nei locali e nelle piazze, nelle campagne, nelle osterie e in strade, ovunque ci fosse qualcuno disposto ad ascoltare e a lasciarsi trasportare dalla loro energia. Ora sono diventati otto e, dopo un decennio di storie cantate, chilometri macinati e palchi quasi conquistati, la band festeggia questo traguardo con un concerto speciale, stasera alle 22.30 al circolo Arci Bolognesi, per celebrare non solo San Patrizio, ma soprattutto il proprio percorso e presentare il loro primo lavoro discografico, ‘Lontano dai problemi’.

Un concerto che è più di una semplice esibizione dal vivo: sarà un viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato questi dieci anni, con un repertorio che affonda le radici nel folk e nel folk-punk, ma che si è sempre nutrito di nuove contaminazioni, dando vita a quel Gad-Folk che è ormai il loro marchio.