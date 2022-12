San Rocco e via Machiavelli, 13 milioni dal Miur

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha reso noti gli esiti della candidatura al bando per il finanziamento di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle istituzioni universitarie statali. Il bando, pubblicato a dicembre 2021, prevedeva cinque linee di intervento (tre dedicate all’edilizia universitaria, una all’edilizia sportiva e una all’implementazione delle attrezzature per la ricerca) con possibilità da parte degli atenei di presentare candidature per un massimo di quattro linee. L’Università di Ferrara ha presentato un’ampia progettualità su quattro linee di intervento per complessivi 45.320.000 euro, per i quali è stato richiesto un cofinanziamento nella misura del 50%. Il decreto ministeriale conferma l’ammissione a cofinanziamento degli interventi relativi all’edilizia universitaria, da avviare entro la prima metà del 2023, per un importo complessivo di 25.850.000 euro, cofinanziati per 12.925.000 euro dal bando ministeriale. Gli interventi oggetto di cofinanziamento riguardano il nuovo insediamento universitario presso l’area di San Rocco (porzione nord dell’ex Arcispedale Sant’Anna) e la manutenzione del Complesso di Via Machiavelli.

Nuovo insediamento

nell’area San Rocco

A inizio gennaio 2023 si concluderà la Conferenza di Servizi sul progetto definitivo, con la quale verrà autorizzata la realizzazione di tre nuovi edifici che ospiteranno nuove aule, laboratori per studenti e ricercatori e un parcheggio multipiano. I fabbricati sorgeranno nell’area San Rocco di proprietà dell’Università, collocata all’interno dell’ex complesso ospedaliero, in attuazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica elaborato dal Comune di Ferrara. Il nuovo campus implementerà la dotazione di aule a elevata capienza e spazi studio del Polo Chimico Biomedico, mediante un intervento di alta qualità architettonica improntato all’inclusività e all’accessibilità. L’edificio principale sarà completamente destinato alla didattica, grazie a quattro aule di grandi dimensioni che potranno ospitare contemporaneamente fino a 1.800 studenti. Il secondo edificio ospiterà circa 24 laboratori di ricerca, oltre a studi e spazi di supporto. La struttura ospiterà strumentazioni scientifiche complesse, in parte già esistenti presso il Polo Chimico Biomedico, in parte di nuova acquisizione. L’intervento sarà completato con la realizzazione di un parcheggio multipiano per circa 40 posti auto, alcuni dei quali predisposti per ospitare colonnine per ricariche di auto elettriche. L’accesso al nuovo campus avverrà dall’attuale ingresso all’ex area ospedaliera, presente in via Fossato di Mortara. L’avvio dei lavori è previsto nella prima metà dell’anno 2023 e la durata è stimata in circa tre anni e mezzo.

Manutenzione

del Complesso Machiavelli

Il complesso didattico di Via Machiavelli, edificato verso la fine degli anni ‘70, è stato progettato secondo i principi dell’architettura moderna e si connota per l’utilizzo del calcestruzzo armato e la presenza di ampie superfici vetrate nei fronti esterni. Il complesso presenta criticità connesse al degrado delle facciate e alle importanti dispersioni energetiche degli infissi. L’intervento candidato e finanziato si pone come obiettivo il ripristino delle strutture in cemento armato, il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro e il miglioramento delle qualità estetiche delle facciate. Tali interventi sono affiancati da ulteriori opere interne finalizzate al miglioramento della sicurezza e della funzionalità della struttura. "L’intervento si configura all’interno di un più ampio insieme di azioni già avviate e volte alla riqualificazione dello spazio urbano - commenta la rettrice - ; a oggi è infatti in corso la realizzazione di un nuovo edificio destinato alla didattica ed è stato concluso il rifacimento dell’impianto idrico antincendio a servizio dell’intero complesso. Viene così garantita l’efficienza di una struttura di interesse strategico per la didattica, che si connette sinergicamente alle ulteriori strutture esistenti e di progetto presso il Polo Chimico Biomedico".