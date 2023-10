San Rocco, inaugurata la mostra ’Cicatrici’

Per due anni ha fatto tappa in diverse località del Paese, compresa quella al Senato, ma da ieri diventa uno spazio espositivo permanente, nell’area dell’anello della Casa di Comunità di San Rocco che si trova vicino alla Senologia. E’ la mostra ’Cicatrici’ che lungo il corridoio della camminata dell’ex ospedale Sant’Anna, dall’area 15 alla 9, vuole essere un momento di riflessione per chi passa di lì. Cicatrici infatti è un’esposizione di 22 scatti che immortalano 22 donne che si sono messe in gioco con il loro corpo per mostrare il segno, la cicatrice, che ha lasciato il tumore al seno. A realizzare le immagini, stampate su tavola di metallo di un metro per un metro, sono stati due fotografi ferraresi: Stefano Pesaro e Federica Veronesi. Si tratta di un’altra delle molteplici iniziative di ’Ottobre Rosa’ che a Ferrara è diventato ’Autunno Rosa’. La mostra è stata inaugurata dalla direttrice generale delle due Aziende sanitarie di Ferrara Monica Calamai. Con lei era presente anche l’assessore alle politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti e la presidente della sede di Ferrara di Andos, (l’associazione che assiste le donne che sono state operate al seno) Marcella Marchi e i due fotografi.