San Romano, via al progetto pilota. Stop a nuove aperture alimentari: "Più decoro e qualità dei prodotti"

Più decoro, meno degrado nel nome dell’Unesco. Ferrara mette un freno alle attività alimentari in San Romano per valorizzare una delle arterie principali del centro cittadino. Sono infatti state approvate le nuove direttive per la tutela e il decoro urbano del centro storico, che prevedono - in via sperimentale - anche uno stop alle nuove aperture, ampliamenti e trasformazioni di attività alimentari limitatamente a via San Romano.

L’obiettivo che si prefigge questa misura approvata dall’amministrazione durante l’ultima giunta è quella di favorire il ritorno delle botteghe e delle attività tradizionali nelle principali vie del centro, all’interno dell’area tutelata come patrimonio mondiale Unesco. Il provvedimento firmato dal sindaco Alan Fabbri di concerto con l’assessore al Commercio, Francesco Carità interseca diversi piani: sicuramente quello legato all’aggiornamento del piano di gestione del sito Unesco (la cui bozza dovrebbe essere presentata a stretto giro di posta), ma anche gli hub urbani sui quali il Comune sta lavorando in sinergia con la Regione.

Ma, nel concreto, cosa prevede il provvedimento? Come detto in premessa, lo stop alle nuove aperture alimentari: per tutta via San Romano scatta il divieto di apertura, ampliamento o trasformazione di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di artigianato e commercio alimentare. Inoltre, è previsto un atto d’obbligo per le nuove attività nel centro storico Unesco: tutte le nuove Scia (commercio, artigianato, somministrazione) dovranno essere corredate da un impegno formale al rispetto delle regole di decoro, qualità dei prodotti e sostenibilità ambientale.

Verrà promosso il commercio di qualità: sono infatti previsti incentivi e politiche per favorire il ritorno di attività legate alla tradizione storica, all’artigianato, al commercio specializzato e ai servizi innovativi. Le direttive saranno oggetto di verifiche periodiche per valutarne l’efficacia e adattarle alle esigenze del territorio. Le violazioni saranno sanzionate alla polizia locale.

"Ferrara celebra i 30 anni dal riconoscimento Unesco con un’azione concreta per salvaguardare il valore del suo centro storico – scandisce il primo cittadino – . Con queste misure vogliamo contrastare il degrado commerciale, ridare identità e qualità all’offerta e creare un ambiente accogliente per residenti, visitatori e turisti. L’obiettivo è ridare valore e tutelare il decoro delle vie più caratteristiche e simboliche della città, in coerenza con quanto è già stato fatto in altre città italiane in analoghe situazioni, prima su tutte Firenze. Si tratta appieno di un investimento sul futuro di Ferrara e sulla sua attrattività anche in chiave culturale e turistica".

"Con questo provvedimento, che punta a un maggior decoro e una valorizzazione di tutta l’area – aggiunge l’assessore Carità – poniamo un freno alla standardizzazione commerciale, al boom di negozi-catena e ai negozi di alimentari che non valorizzano l’identità storica del nostro bellissimo centro. Vogliamo invece rilanciare un modello di sviluppo che valorizza le nostre tradizioni e restituisce qualità e identità a Ferrara".

Nei prossimi mesi, verranno previsti inoltre incentivi e contributi per favorire l’insediamento di nuove attività nelle vie commerciali del centro storico. Insomma, non una misura spot ma qualcosa di strutturale. Probabilmente, l’amministraizone ha pensato di partire da lì ma con l’obiettivo nel medio termine di estendere la misura anche ad altre zone del centro.