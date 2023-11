San Tommaso e il relativismo. Se ne parla nella saletta con il dottor Sanmarchi

Si terrà oggi, alle 17, in una saletta concessa dall’associazione ’Alleanza cattolica’, in via Boiardo 14, una nuova seduta della sezione di Ferrara recentemente ricostruita della società internazionale Tommaso d’Aquino. Il dottor Alessandro Sanmarchi, dell’istituto di filosofia ’Dietrich von Hildebrand’, diretto dal prof Seifert, parlerà sul tema ’San Tommaso e il relativismo’. L’ingresso è libero e gratuito. Alessandro Sanmarchi, nato nl 1968, laureato in filosofia all’università Cattolina di Milano, ha avuto vari incarichi di insegnamento. Le sue tesi di dottorato di ricerca presso la pontifica università Lateranense di Roma è stata pubblicata col titolo ’L’apriorismo metodologico come assunzione esiziale alla filosofia’.