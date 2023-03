San Zagno, finita l’attesa: "Il ponte riapre"

E’ finita l’attesa, durata due anni, per il nuovo ponte San Zagno, lungo la provinciale 1 a Ostellato. La cerimonia di consegna, il prossimo venerdì 31 marzo, si terrà ad orario scomodo, alle 8 a seguito di un precedente impegno del presidente della Provincia Gianni Michele Padovani, che taglierà il nastro unitamente al sindaco Elena Rossi. Ricordiamo che il ponte fu chiuso nel marzo 2021 per problemi di staticità, che rendevano l’infrastruttura pericolosa. Cominciarono poi i lavori di demolizione e ricostruzione nel giugno 2022, il varo del nuovo impalcato a fine dicembre 2022, con verifiche statiche e collaudi ultimati la settimana scorsa.

La costruzione del ponte ha richiesto un investimento da parte della Provincia di Ferrara, ente proprietario dell’infrastruttura viaria, di circa 940 mila euro. La spesa è lievitata ulteriormente per la sistemazione del percorso alternativo che si sviluppava su strade comunali di Ostellato e Fiscaglia, ossia le vie Zappelli, Sfondrabò e Corte Centrale. Una spesa ulteriore di 335 mila euro, di cui il 50 per cento a carico del bilancio della Provincia, mentre la rimanente metà dell’importo è stato ripartito al 70 per cento per il comune di Ostellato e il 30 per cento per quello di Fiscaglia. Fondi che servirono per la fresatura, riasfaltatura e la nuova segnaletica per circa 4,3 chilometri di strade comunali e la messa in sicurezza di quattro ponticelli lungo il tracciato, mediante la posa di barriere di sicurezza. Il ribasso d’asta pari a poco oltre 30 mila euro è stato impiegato per lavori analoghi di messa in sicurezza sulla provinciale Ostellato – Migliarino, come richiesto dalle stesse amministrazioni comunali in quanto collegamento primario tra i rispettivi territori. "A parte un ritardo di sessanta giorni sulla consegna delle travi in acciaio, i lavori sono proceduti in maniera spedita – commenta il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – per il resto i tempi sono stati rispettati. Come rappresentante della comunità sono pienamente consapevole del disagio che ha comportato la chiusura del ponte, soprattutto per San Giovanni".

La frazione è stata doppiamente danneggiata, la chiusura del ponte e i lavori sulla superstrada, a ridosso dello svincolo di Corte Centrale. Disagi, questi ultimi, che non sono ancora finiti. "E’ vero, tuttavia – riprende il primo cittadino ostellatese – l’Anas ha preannunciato che in aprile ripartirà il cantiere per asfaltare i tratti più ammalorati e messa in sicurezza. E’ il tratto rimasto incompleto in direzione Comacchio, perché serviva come valvola di sfogo per la chiusura del ponte. Il grosso dei lavori riguarda la carreggiata in senso opposto, da Comacchio fino allo svincolo di Migliarino, nei tratti messi peggio".

Franco Vanini