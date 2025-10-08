Sandolo incorona la ’regina della tavola’

In occasione della 17^ edizione della “Sagra della Salama e dei Sapori Portuensi” che si svolgerà a Sandolo di Portomaggiore nei giorni 10, 11, 12, 17, 18, 19 ottobre, sabato scorso si è svolta la Gara della Salama. Presenti alla serata Graziano Gallerani, presidente provinciale di Confartigianato, Ugo Sproccati, presidente soci di Emilbanca Ferrara e Claudio Ramazzina, vicepresidente dell’Ado, Lanfranco Mongardi, ideatore dell’evento, Roberta Boschetti (segretaria Confartigianato Portomaggiore) e Giovanni Tavassi, presentatore della serata. Nove salame in gara, degli agricoltori e allevatori della provincia di Ferrara.

La serata è stata organizzata da Emilbanca, Confartigianato Ferrara/Portomaggiore, Capa Cologna S.C.A., le aziende agricole provinciali e con il grande contributo dell’associazione territoriale Amici per La Promozione di Sandolo e il Patrocinio della Pro Loco e Comune di Portomaggiore.

La manifestazione gastronomica legata alla ’Regina della Tavola’ si è svolta come di consueto nel Centro Civico di Sandolo, gestito dall’Associazione Amici per la Promozione di Sandolo. Una serata non solo dedicata alla gastronomia e alla socializzazione, ma anche alla solidarietà, infatti, l’intero introito delle offerte, ammontante a circa 4.000 euro, sarà destinato alle due associazioni Ado e Ant.

I commensali che hanno partecipato alla serata, hanno potuto assistere alla gara e consumare il seguente menù offerto da Emilbanca, Confartigianato Ferrara/Portomaggiore, Capa Cologna S.C.A.: maccheroncini al ragù, porzione di salamina con purè, grigliata mista di carne e patatine, vino e acqua e dolce.

Servizio ai tavoli è stato fatto dai dipendenti di Emilbanca e di Confartigianato.

La Giuria era così composta: Dario Bernardi (Sindaco di Portomaggiore), Michela Michela (delegata Capa Cologna SCA), Andrea Baldini (Sindaco di Argenta), Silvia Boni (assessora del Comune di Ostellato), Monia Dalla Libera (presidente Consorzio Agli di Voghiera Dop), Costanza Bruni (Confartigianato Ferrara) e Dario Barbieri (ex sindaco di Tresigallo).

Il risultato finale ha decretato come primo classificato Alessandro Piva, secondo Angelo Calura e terzo classificato Cristian Migliari. Dal quarto al nono posto, tutti ex aequo: Matteo Guerrini, Mirco Feliziani, Lorenzo Zanellato, Domenico Ricci Bitti, Marco Andreotti e Alessandro Soriani.

Un grazie a tutti i volontari e dipendenti impegnati durante la bellissima serata.