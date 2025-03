Sandolo, tra gastronomia e folclore. Due giorni di festa col volontariato

Gastronomia e folclore vanno a braccetto per "Tocia-tocia", l’iniziativa messa in campo a Sandolo dai volontari dell’associazione Amici di Sandolo. "E’ in programma il 5 e il 6 aprile all’interno della tensostruttura riscaldata del Centro Civico della frazione portuense. E’ a cura dell’associazione con il patrocinio del comune di Portomaggiore, con apertura dello stand il sabato sera alle 19 e domenica solo a pranzo a partire dalle 12. Ci sono primi piatti davvero super, come lasagne al forno, pasta e fagioli e pappardelle al cinghiale; come secondi non si scherza: capriolo al sugo con polenta, trippa alla portuense, brodetto di anguilla e grigliata di carne. Ci saranno anche i dolci: zuppa inglese, tiramisù e sorbetto. Tutte le specialità sono preparate a mano dalle cuoche di Sandolo ma anche provenienti da fuori. Per chi non ama i sughi, al momento della prenotazione, indicare la scelta. Per informazioni e prenotazioni 331-1245870.

Sandolo, piccola frazione del comune di Portomaggiore, conta circa 250 abitanti ma, a dispetto delle dimensioni, ha un grande gruppo di volontari, che da sempre lavora e tiene vivo questo piccolo centro. L’Associazione di promozione sociale, è nata nel luglio del 1998. Lo scopo principale è quello di rivitalizzare il piccolo centro attraverso azioni che stimolino interesse e curiosità a un pubblico eterogeneo e variegato. Ad oggi le attività commerciali presenti sono il bar e il negozio di alimentari.

I volontari dell’associazione si riuniscono periodicamente per organizzare tantissimi eventi nell’arco dell’anno. Il ricavato della manifestazione servirà a finanziare le attività sociali e a sostenere il mondo del volontariato locale. Poche settimane fa il presidente Fausto Villani ha finanziato le attività della biblioteca comunale di Portomaggiore, in maniera particolare quella della sala ragazzi, con l’acquisto di libri e altre opportunità di studio e animazione.

Franco Vanini