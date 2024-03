Sandrelli e Alberti a teatro, sul palco arriva ’Vicini di casa’

CODIGORO

Terzo appuntamento col teatro a Codigoro, uno spettacolo nell’ambito della rassegna promossa dall’amministrazione comunale codigorese. L’appuntamento è per giovedì prossimo, al teatro Arena, in piazza Matteotti, con inizio alle 21 che vedrà sul palco i bravissimi Amanda Sandrelli e Gigio Alberti affiancati dai talentuosi Alessandra Acciai e Alberto Giusta con "Vicini di casa". Una commedia che vede due coppie confrontarsi ed a volte anche con un pò ad invidiarsi. Una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni ed ipocrisie del nostro tempo.

Un quartetto molto affiatato ed irresistibile che invita lo spettatore a riflettere su pregiudizi e tabù e, soprattutto, a chiedersi "faccio l’amore abbastanza spesso". Biglietti in vendita on line sulla piattaforma vivaticket.com costo del biglietto 20 euro intero, 18 per il ridotto e 13 quello riservato ai ragazzi.

Non è consentito l’ingresso in platea a spettacolo iniziato.