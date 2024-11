Sandri, una vita al servizio della sanità ferrarese

Il dottor Marco Sandri (foto) da alcune settimane è andato in pensione. Laureato a Ferrara in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Tecnica Ospedaliera, aveva iniziato il suo percorso lavorativo negli anni 80 presso l’ allora direzione sanitaria del Servizio assistenza ospedaliera, Usl 31 di Ferrara, diretta da Riccardo Baldi. Successivamente l’ impegno è proseguito a partire circa dalla metà degli anni 90 presso la direzione medica di Presidio dell’ Azienda ospedaliero universitaria Sant’Anna di Ferrara dove, ricoprendo, di volta in volta, vari incarichi (anche di docenza a livello universitario), è rimasto fino a marzo del 2021. Da aprile dello stesso anno fino a giugno scorso ha ricoperto l’ incarico di direttore del Distretto sanitario centro - nord dell’Azienda Usl.Un percorso professionale che gli ha offerto la possibilità di conoscere la sanità ferrarese sia in ambito ospedaliero sia in ambito territoriale quest’ ultimo aspetto nella fase finale della carriera. I suoi ringraziamentivanno a tutti i colleghi e agli operatori delle varie professioni sanitarie incontrati, con particolare riferimento all’ attuale direttrice dell’ Ausl, Monica Calamai per l’ attribuzione della direzione distrettuale Centro-Nord.