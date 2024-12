Sandro Tosi: una vita al volante tra bus e corriere di linea

Prima, seconda, terza – un colpetto di gas – e finalmente la quinta per attraversare l’Italia, valicare i confini direzione Polonia. Sandro Tosi, 67 anni, una vita al volante di un gigante d’acciaio e gomma. Prima i bus, ora una corriera di linea con la quale porta gli studenti in gita, gli operai a manifestare a Bologna – bandiere nel cofano, striscioni da stendere per difendere il posto di lavoro –, turisti e comitive a conoscere qualche città.

I tempi sono cambiati?

"Beh, le cose sono certo peggiorate ma anche quando guidavo i bus prima di Fer e poi di Tper non c’era tanto da stare allegri"

In che senso?

"Che quando guidavo la corriera da Ferrara ai Lidi o dalla città a Cento, dietro le tue spalle c’era chi urlava, chi alzava le mani, chi faceva quello che gli passava per la testa"

E lei?

"Era sempre difficile fare la scelta giusta, decidere come intervenire. Magari chiamavi i carabinieri, ti fermavi e loro salivano alla fermata. Telefonavi e loro intervenivano, ma capitava anche che non avevano uomini a disposizione"

E allora?

"Allora chiedevo rinforzi, salivano i controllori. Ma non erano situazioni facili. Anzi"

Dai bus è passato alle corriere di linea

"Sì, è tutto un altro mondo. Anche se... "

Anche se?

"Quando ci sono le gite delle scuole gli insegnanti sudano spesso sette camicie per tenere buoni i ragazzi. Credo che in questi anni sia venuto a mancare il rispetto, un valore che si è perso per la strada"

Le cabine?

"Devono essere chiuse, è una grande protezione. Io non vedo se dietro le mie spalle c’è qualcuno armato, con un coltello in mano. Ma chiuse veramente, era un progetto sul tavolo. Poi non ne ho sentito più parlare"

E’ così drammatica la situazione?

"Su alcuni bus, in certi orari è una giungla"

Le piace guidare le corriere di linea?

"Amo guidare, peccato che quando compi 68 anni non puoi più rinnovare la patente D"

Che cosa farà senza il suo gigante d’acciaio?

"Ho la moto. Spengo la corriera e salgo in sella, me ne vado in giro con mia moglie. Mi porta lei, la moto".

Mario Bovenzi