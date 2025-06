Sangue in centro. Accoltellò il rivale, esce dal carcere

È stato scarcerato il 43enne marocchino arrestato a novembre per il tentato omicidio di un connazionale 47enne in via Cavedone. Da un paio di giorni per l’uomo (assistito dagli avvocati Federico Orlandini e Giuseppe Cusato) sono stati infatti disposti gli arresti domiciliari in attesa degli sviluppi dell’inchiesta a suo carico.

I fatti per i quali era finito in manette risalgono al pomeriggio del 30 novembre. I due stranieri si conoscono e quel giorno si erano incontrati in un bar del centro. Dopo qualche chiacchiera, il 47enne invita l’amico a casa sua per mangiare un boccone. Raggiungono quindi l’appartamento di via Cavedone, tra le cui mura nasce una discussione. All’improvviso, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 43enne raggiunge alle spalle la vittima intenta a cucinare e la colpisce alla gola con un cutter. Subito dopo, i due corrono all’esterno della palazzina. L’ultimo atto della lotta si consuma sul portone d’ingresso, con il malcapitato che cerca di chiudere dentro il 43enne e quest’ultimo che tira la maniglia cercando di uscire. L’aggressore alla fine si dilegua mentre il 47enne chiede aiuto ad alcuni passanti. Immediatamente soccorso, viene trasportato all’ospedale di Cona. Ha una vistosa ferita al collo, ma non è in pericolo di vita. Il fuggitivo viene rintracciato e arrestato poco più tardi dai carabinieri.

L’inchiesta sull’aggressione, coordinata dal pubblico ministero Barbara Cavallo, sta muovendo i propri passi. È stato disposto un incidente probatorio riguardante la perizia medico legale sulle ferite riportate dalla vittima e le impronte repertate sul luogo del tentato omicidio. Ora non resta che attendere la conclusione delle indagini e le successive mosse di procura e difese.

f. m.