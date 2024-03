Sangue sulle strade. Giovane morta in ’Super’, patteggia l’automobilista che urtò la sua macchina

Si è chiusa con un patteggiamento la vicenda giudiziaria legata alla tragedia di Federica Lorenzetti, morta a 26 anni mentre era in auto con il fidanzato. La vettura della coppia fu tamponata in una notte di nebbia di due anni fa, finendo nella scarpata a bordo della Superstrada. Il compagno della giovane se la cavò con alcune ferite e quindici giorni di prognosi. Niente da fare per Federica, il cui cuore si fermò subito dopo il terribile impatto. Per quei fatti finì sotto inchiesta il conducente dell’altra macchina, un 58enne ferrarese residente a Comacchio. L’accusa era omicidio stradale.

L’uomo (assistito dagli avvocati Lorenzo Bramante e Riccardo Caniato, quest’ultimo sostituito in aula dal collega Filippo Maggi) ha definito la propria posizione in merito alla tragedia ieri mattina davanti al gup Silvia Marini. Le parti si sono accordate per una pena finale di un anno e due mesi di reclusione. La vita di Federica Lorenzetti si è fermata di colpo in una umida notte d’inverno. Era il 28 gennaio del 2022. La giovane, che viveva a Medelana, era seduta sul lato passeggero della Fiat Punto blu condotta dal fidanzato. Percorrevano la Superstrada, direzione mare. Doveva essere una serata come tante, da trascorrere insieme. Il destino era però in agguato tra i banchi di nebbia che spesso in quei periodi dell’anno la fanno da padroni nelle strade di pianura. Ad un certo punto, all’altezza del chilometro 46, vicino a Porto Garibaldi, è sopraggiunta l’Audi condotta dal 58enne che stava rientrando a casa dopo un viaggio di lavoro. All’improvviso, l’auto del comacchiese ha urtato la Punto della coppia. L’impatto è stato violento, al punto da scaraventare l’utilitaria dei giovani fuori strada. La stessa Audi ha carambolato, ribaltandosi ruote all’aria sulla carreggiata. Nel volo, la 26enne è stata sbalzata dall’abitacolo. Inutili i soccorsi.

Sull’accaduto la procura ha subito aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Ricostruita la dinamica, il conducente dell’Audi è stato accusato di aver provocato l’incidente fatale perdendo il controllo del veicolo che, secondo le contestazioni, stava conducendo non rispettando alcune norme della circolazione stradale. In particolare quelle relative al comportamento da tenere in caso di condizioni meteorologiche non ottimali per la guida. Il lavoro della procura si è subito mosso nella direzione della ricostruzione dettagliata della dinamica dell’incidente. Al termine degli accertamenti, il caso è approdato in tribunale. Ieri, si diceva, il caso è stato chiuso con il patteggiamento della pena da parte dell’uomo, chiamato a rispondere dell’ennesima croce conficcata sull’asfalto delle nostre strade.