Sani! Marco Paolini in scena al Comunale

Giunge al termine la stagione di prosa 202223 del Teatro Comunale con Sani! di Marco Paolini che sarà in scena insieme ai musicisti Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi oggi, domani ( 20.30) e domenica (alle 16). Domani, alle 12, al Ridotto, l’incontro con Paolini e il resto della compagnia, moderato dal direttore artistico Marcello Corvino (ingresso libero).

Sani è un’espressione usata per dare il saluto ai piedi delle Alpi, nella valle del Piave. Viene da Salus, e secondo Paolini riassume il senso del teatro per questo tempo, un teatro che mette insieme creando ponti. Sani! è un abbraccio, un augurio, un invito a provarci, un tonico contro la solitudine in forma di ballata popolare. Il punto esclamativo esprime la fiducia nella risposta al saluto degli spettatori. Guadagnarsi quella fiducia, trasmetterla è la sfida di questo teatro fra parentesi. Sani è parola che canta, concerto, ballata popolare che in un dialogo stretto alterna

storie e canzoni. Si parte dai temi di fondo della crisi climatica e della transizione ecologica.

Si parte e si finisce con due storie già narrate ne La Fabbrica del Mondo, il progetto di Marco Paolini e Telmo Pievani trasmesso da Rai3 a gennaio 2022. Si parte dal racconto sul peso del benessere (l’Artificiale) in rapporto al peso della biomassa (il

Naturale). "Le crisi sono sul fondo – spiega Marco Paolini – sono elementi della quotidianità che non trovano spazio nella nostra agenda, non sono emergenze che si chiudono, ma fasi. A teatro devi essere attento a trasformare questi temi in qualcosa che abbia un appeal. Io ci provo con ironia, con canzoni e racconti, personali, condivisibili. Provo a far capire che quando sei a un bivio, hai sempre una scelta".