Sanità, assistenza ai turisti. Cau aperto ventiquattr’ore

COMACCHIO

Intensificati gli interventi di potenziamento dell’assistenza sanitaria sulla costa comacchiese per tutto il periodo estivo. A partire dai mezzi dei soccorso del 118, con l’aggiunta di due ambulanze Blsd (di supporto vitale di base dotata di defibrillatore): una sarà collocata in viale delle Acacie 40 a Lido di Spina dalle 8 di domani alle 22 del primo settembre e sarà presente con orario continuato 24 ore su 24; l’altra in viale Mare Adriatico, 51 (presso i locali della Guardia medica turistica) a Lido di Pomposa, operativa tutti i weekend da domani al primo settembre, dalle 8 di sabato alle 22 della domenica, con servizio aggiuntivo per Ferragosto dalle 22 del 14 agosto fino alle 8 dal 16 agosto. Inoltre sarà implementata la presenza dell’ambulanza Blsd presso la postazione della Casa della Comunità di Comacchio: dal primo luglio al 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 20, sabato e domenica dalle 8 alle 20; dal primo settembre al 30 settembre, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19, sabato e domenica dalle 8 alle 20. In occasione della Notte Rosa, dal 5 al 7 luglio, il Dipartimento di emergenza ha anche previsto il potenziamento del proprio servizio, in aggiunta al piano sanitario messo in campo dagli organizzatori: un’ulteriore ambulanza Blsd a Comacchio nelle serate del 5 e 6 luglio (dalle 20 alle 8); e il prolungamento della presenza dell’ambulanza Blsd a Lido di Pomposa il 7 luglio dalle 22 alle 24.

Dal primo luglio, inoltre, il Cau (Centro assistenza urgenza) di Comacchio, situato alla Casa della Comunità, estende i propri orari di apertura, assicurando assistenza per urgenze non gravi 24 ore su 24 - 7 giorni su 7: la visita è gratuita per i cittadini residenti e domiciliati in Emilia-Romagna. È invece previsto il pagamento della visita (ticket di 20 euro) per le persone che non sono residenti in Emilia-Romagna o non hanno il medico/pediatra in Emilia-Romagna. Si ricorda infine che, fino a domenica 8 settembre è attiva l’assistenza sanitaria di Guardia Medica Turistica riservata ai turisti italiani e stranieri. Gli ambulatori di Guardia medica turistica sono aperti a Lido di Pomposa (viale Mare Adriatico, 51) i martedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13; a Lido di Spina (via Leonardo da Vinci, 117) i lunedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 19 e a Lido Nazioni (via Spagna 6/a) mercoledì e domenica dalle 15 alle 19. Dall’Azienda Usl di Ferrara si ricorda che in caso di dolore al petto o grave difficoltà respiratoria è sempre necessario telefonare al 118: "Se una persona si presenta al Cau o alla Guardia Medica Turistica per un malessere grave specifico, come ad esempio dolore al petto o grave difficoltà respiratoria, viene attivato immediatamente il 118 per il trasferimento in ospedale".

Valerio Franzoni