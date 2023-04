"Sanità, attingiamo al Pnrr" Basso lancia la proposta

CENTO

L’eurodeputata leghista Alessandra Basso, ieri in visita, si è schierata a tutela dell’ospedale e del pronto soccorso di Cento, spiegando che a una sua interrogazione, l’Europa ha illustrato la possibilità per gli Stati di rimodulazione del Pnrr. Basso ha così annunciato che scriverà al presidente della Regione Stefano Bonaccini per sollecitare un ’intervento in merito che coinvolga anche il pronto soccorso di Cento e, infine, ha messo la sua firma sulla petizione promossa da Lega, Fratelli d’Italia, Avanti Cento e Forza Italia.

"La sanità è un tema importantissimo. Bonaccini diceva che la sanità era il fiore all’occhiello di questa regione, fiore che ora mi sembra sia appassito con tutti i buchi che ci sono e i problemi non solo qui a Cento – dice Basso - Sono stata anche a Mirandola, e Lagosanto, paesi che si vedono sottrarre i loro pronto soccorsi, i punti nascita, creando dei problemi alla popolazione. È inimmaginabile togliere questi servizi essenziali ai cittadini che peraltro pagano le tasse. Dopo la mia visita a Mirandola ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea, che può valere anche per Cento, chiedendo cosa si poteva fare per ridare ai cittadini questi servizi, come i punti nascita. La Commissione ha risposto che può essere possibile chiedere una rimodulazione del Pnrr, così da destinare risorse a questi piccoli centri densamente abitati e con una popolazione che diventa sempre più anziana e con maggior bisogno di assistenza. La chiusura o la riduzione non è sicuramente quello che la popolazione si aspetta e noi siamo qui a combattere la battaglia a tutti i livelli". Spiega dunque che ‘l’indicazione dell’Europa va nella direzione di una possibile revisione del Pnrr "che invitiamo la Regione a chiedere".

Basso aveva interrogato sulla possibilità di rivedere la destinazione dei fondi del New Generation per focalizzarsi sulla lotta alla decrescita demografica. "Gli Stati membri possono proporre un aggiornamento dei rispettivi Pnrr – si legge - I piani per la ripresa e la resilienza destinano oltre 42 miliardi di euro a riforme e investimenti volti a rafforzare i sistemi sanitari. Gli investimenti contenuti nel piano italiano rafforzeranno anche piccoli ospedali e servizi prestati da infermieri e ostetriche di comunità nelle zone remote". Cosa fare dunque per Cento?. "I fondi ci sono, sono stati stanziati e si potrebbe cercare di toglierli dove non necessari o dove non sono stati utilizzati e portarli per mantenere in piedi questo genere di strutture invece di concentrarle in altri ospedali, lontani. Chi ha un problema urgente la distanza non giova ma anche per chi è in difficoltà". Soddisfatti Luca Cardi e Alex Melloni, sottolineano che "la Lega dimostra la sua capacità di coinvolgere sulle battaglie locali".

Laura Guerra