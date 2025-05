"Sanità, balletto di cifre. Da sempre tutti i governi la sottofinanziano"

Leggo con interesse ma non senza qualche perplessità l’intervento dei sindaci di centro-sinistra sulla Conferenza socio-sanitaria di Ferrara: lamentano decisioni prese su base puramente ideologica da parte dei colleghi del centrodestra. Purtroppo a parti invertite i comportamenti della politica italiana non cambiano: chi è al governo magnifica i risultati raggiunti mentre per quelli di là da venire vengono indicati i propositi e chi è all’opposizione sottolinea le colpe o l’incapacità di chi dirige. Sulla sanità poi è sempre un balletto di cifre e di responsabilità che è sempre dell’altro. Non sfugge a nessuno che se l’attuale finanziamento assicurato dal governo di centrodestra è insufficiente, da sempre tutti i governi hanno sottofinanziato e addirittura ridotto nel tempo le risorse disponibili.

Le risorse sono sicuramente limitate, i bisogni di una popolazione che invecchia, spesso male, sono in aumento quindi a mio parere bisogna approcciare il problema della sanità in altro modo: se abbiamo poche risorse dobbiamo vedere come utilizzarle al meglio. Per fare questo occorre un lavoro paziente e capillare per capire come si spendono i soldi, dove e in che misura; occorre studiare i problemi, entrare nel merito dell’organizzazione non solo quella generale/strategica ma anche nel dettaglio delle singole Unità operative, e pure delle performances individuali, naturalmente stabilendo delle priorità di analisi ed intervento.

Taccio dell’unificazione delle aziende: se ben gestita potrebbe essere una opportunità ma il discorso qui sarebbe troppo lungo. Segnalo che se ne parla dall’inizio del millennio ma non si è ancora giunti a meta né, soprattutto, vi sono i presupposti per giungervi. E manca lo spazio per affrontare il problema spinoso delle liste di attesa, col conseguente ricorso alla medicina privata, e della medicina territoriale che quel problema potrebbe risolvere o contribuire a ridimensionare, com’era un tempo.

La soluzione richiede conoscenza dei dati, che sono nella sola disponibilità delle aziende sanitarie, e questo è un problema, anche di trasparenza: mancano organismi terzi di controllo, forse quello che dovrebbe essere una Ctss nel pieno delle sue funzioni. La sanità è un problema che se mai si risolve richiede molto tempo, dedizione, amore per i cittadini: in caso contrario continueremo a discutere solo su chi è bravo e chi lo è meno.

* già primario e direttore di dipartimento dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara