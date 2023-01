Sanità, confronto nella comunità ebraica Tributo a Salvatorelli

La Comunità Ebraica di Ferrara in collaborazione con Ame (Associazione Medica Ebraica) con il patrocinio dell’Università degli Studi di Ferrara organizza un dibattito in memoria del Prof. Germano Salvatorelli, dal titolo ‘Un moderno modello di zedakà (assistenza sociale):

l’assistenza sanitaria come strumento di cooperazione internazionale’. L’incontro in via Mazzini 95, oggi alle 10. Introduce Davide Assael (filosofo, presidente Ass. Lech Lechà, giornalista): ‘Zedakà e tikkun olam: pilastri del pensiero ebraico’. Tavola rotonda – la cooperazione internazionale in campo sanitario’, modera Supino (presidente Ame). Interventi di Giovanni Boniolo, Lucia dal Negro, Nadav Davidovitch,

Mariano Schlimovich e Massimo Leone.