Sanità dal nuovo volto: "Pnrr, oltre 50 milioni. Ospedali più vicini alla nostra comunità"

La sanità ferrarese tra presente e futuro, la direttrice Calamai fa il punto. Dagli investimenti del Pnrr ai cambiamenti per migliorare e potenziare l’assistenza territoriale. Dalla riforma dell’emergenza urgenza che ha visto la nascita dei Cau all’unificazione delle due aziende sanitaria e ospedaliera ormai completata. Ma anche temi come il personale e le politiche di genere. "Questo 2024 anno è, e sarà, importante per la sanità ferrarese", spiega Monica Calamai, direttrice generale delle due aziende sanitarie ferraresi.

Il Pnrr: investimenti e progettualità. "I fondi del Pnrr rappresentano un investimento straordinario per il territorio – spiega –. A questi fondi (32.848.483 euro per Ausl e 9.640.702 euro per Aosp) ne sono stati aggiunti altri fino ad arrivare oltre i 50 milioni di soldi investiti. Sono tutti interventi significativi perché tutti correlati tra loro, con l’obiettivo di rilanciare la sanità di questa provincia. Naturalmente quello che risulta più evidente per la popolazione, in termini di risultati ottenuti, è ciò che è visibile e tangibile, i muri che crescono, ma noi abbiamo anche cercato di dare coerenza alla progettualità sanitaria e decodificare il Dm77 in modo da costruire una rete sempre più efficiente e di prossimità territoriale per i cittadini e, allo stesso tempo, rimodulare la rete degli ospedali". Il Dm77, la sanità sul territorio. "L’Emilia Romagna – prosegue la direttrice – è una delle poche Regioni, insieme alla Toscana, con in atto da tempo importanti realizzazioni all’interno del territorio. Dunque, gran parte di quello che troviamo nel Dm 77 è già presente. Il Dm77 serve per definire gli standard territoriali, è la base da cui partire per capire cos’è una Casa di Comunità, le Centrali Operative Territoriali e così via, definendo i requisiti delle strutture anche in termini edilizi".

Gli infermieri di famiglia e di comunità. "Quello che stiamo cercando di fare – spiega Calamai – è di popolare il territorio con nuovi servizi e nuove figure, a partire ad esempio dall’infermiere di famiglia e di comunità che abbiamo introdotto nel dicembre 2021, all’avanguardia a livello regionale e nazionale. Li abbiamo organizzati in cellule, cioè postazioni in un contesto ragionato, dove sono sempre in due per dare supporto a tutto il territorio. A breve avremo 68 Ifec, distribuiti in 32 o 34 cellule, ma l’obiettivo è di arrivare a 140 Ifec distribuiti in 70 postazioni entro il 2026. L’Ifec è una figura particolarmente apprezzata sia dalla popolazione che dalle istituzioni, ha una funzione comunitaria e sociale, oltre che sanitaria. Interagisce con i medici di medicina generale, offre assistenza a pazienti con malattie croniche, in ordine ad esempio alle cure palliative; ha funzione di consulenza assistenziale e tratta l’educazione sanitaria nelle scuole, oltre a dare sostegno ai pazienti con la telemedicina. Ad oggi siamo intorno alle 350.000 prestazioni, con poco meno di 5.000 prese in carico". Dalla pneumologia alla radiologia: gli altri servizi territoriali. "Abbiamo anche attivato la pneumologia territoriale, con nuclei composti da medici e

infermieri, che si occupano di pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva e insufficienza respiratoria cronica, sia per gli screening che per il monitoraggio. Prima i cittadini in cura dovevano recarsi in ospedale, adesso invece si possono recare in ambulatori specifici quando non addirittura ricevere le cure a casa. Questo vale anche per le malattie infettive, per la riabilitazione, la radiologia. Abbiamo anche avviato un progetto con il carcere ed effettuato oltre 1.300 prestazioni. Abbiamo acquistato un nuovo radiografo portatile che si aggiungerà a quello già in uso, per ridurre il più possibile il disagio dei cittadini, soprattutto nelle Rsa e nelle Cra e nei luoghi remoti della provincia".