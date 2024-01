Sanità, dalla parte dei pazienti: "I farmacisti, un presidio"

Si è aperto nei giorni scorsi nella Sala della Musica il terzo step di ‘Dca - Dillo con Amore’, progetto promosso dall’associazione Kairos che si avvale del contributo comunale di 7.750 euro, erogato dall’assessorato alle Politiche Sociali attraverso un bando pubblico destinato al supporto degli Enti del Terzo Settore. Dopo il coinvolgimento delle scuole e l’organizzazione di un incontro sui dca con oltre 100 persone, in questa nuova fase Kairos ha avviato una collaborazione con il gruppo Afm Farmacie Comunali, che prevede formazione professionale e prossimamente momenti informativi nelle farmacie. Sono stati 40 i farmacisti che hanno assistito all’evento formativo condotto dalla psicologa Marina Messori, che ha relazionato sulle caratteristiche generale dei disturbi, sulle linee guida per un corretto approccio dei pazienti, sulle modalità di consiglio a banco in farmacia e su come indirizzare i pazienti nella rete territoriale di assistenza e all’associazione Kairos. Alla serata ha partecipato anche l’assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti. "Con lo strumento dell’avviso pubblico – sottolinea Coletti – abbiamo intercettato una difficoltà molto sentita e diffusa, specialmente fra i giovani. I disturbi del comportamento alimentare sono subdoli, possono creare disagi tali da portare all’emarginazione di coloro che li patiscono. Questo progetto mira a diffondere più possibile la conoscenza di un argomento che rimane ancora un tabù per tanti. Ringrazio la direttrice generale di Afm Paola Nocenti e i 40 farmacisti che hanno colto un’opportunità formativa". La presidente dell’associazione Kairos, Elisabetta Zerbini: "La farmacia è divenuta un luogo di accoglienza e supporto, non solo di erogazione farmaci. La farmacia è dunque strategica per una precoce intercettazione di queste problematiche". Soddisfatta la direttrice del gruppo Afm Farmacie Comunali, Paola Nocenti: "La farmacia è un presidio che tiene la porta sempre aperta, e di facile accesso: non ci sono barriere di nessun tipo e al suo interno c’è sempre un professionista in grado di rispondere. Talvolta nelle farmacie si stabiliscono rapporti di estrema confidenza".