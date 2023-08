"Sanità e infrastrutture adeguate" È il coro unanime dei sindaci

BONDENO

Sanità, infrastrutture, economia e servizi: parlano all’unisono i sindaci dell’Alto Ferrarase e il vicesindaco di Finale Emilia nel modenese, al dibattito organizzato alla festa dell’Unità di Bondeno che prosegue questo fino settimana "Sinergia del territorio per difendere i plessi della sanità. Andremo insieme in Regione – così ha incalzato Simone Saletti, sindaco di Bondeno – cercheremo di fare tutte quelle azioni che sono possibili per l’ospedale di Cento per combattere uniti". "Stimo facendo un lavoro insieme con i sindaci dell’Alto ferrarese – ha aggiunto il sindaco di Cento Edoardo Accorsi – per difendere, promuovere, valorizzare quello che c’è. Siamo usciti dal covid e abbiamo capito che non ci sono soldi e che dobbiamo lavorare sulla prossimità e la territorialità. Lo ripeto sempre perchè ci credo – ha insistito - la sanità non è un costo ma è un investimento". Poi un affondo: "Purtroppo – ha aggiunto – ne abbiamo le responsabilità ma non ne abbiamo le competenze. E sono molto preoccupato". Dal giornalista Alberto Vincenzi che ha moderato il dibattito, una domanda sulle infrastrutture e sulle strategie di sviluppo: "Abbiamo bisogno di infrastrutture – ha risposto il vicesindaco di Finale Emilia Michele Gulinelli – e abbiamo bisogno della Cispadana, non importa se autostrada o strada a scorrimento veloce". "In tre anni ho visitato a Bondeno più di cento aziende – ha detto Saletti – gli imprenditori invocano infrastrutture e confidano sulla Cispadana. Con loro abbiamo creato bandi, aperto uno sportello per dare consulenze e assistere nella compilazione". Prosegue la festa dell’Unità al campo sportivo di Scortichino tra buona cucina e cultura. Stasera alle 21 Bracciano Lodi ed Edmo Mori presentano il loro libro "8 settembre 1945-25 aprile 1945. Storia della Resistenza a Bondeno". Domani sera alle 21 ‘Paliamo di libri’ con tre autori locali: Moreno Po presenta il suo ‘L’enigma di Corso Baviera’, Francesca Poltronieri il libro di poesie ‘Pensieri sconvenienti’ , Oriano Campini il suo romanzo di esordio ‘Parole mai viste’. Claudia Fortini