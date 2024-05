Sanità e liste di attesa. Incontro con Bonazza

Nell’incontro di lunedì, il candidato a sindaco Gianluca Bonazza per la lista "R-Innovare Lagosanto" con la consigliera regionale Valentina Castaldini, Chiara Scaramagli e Camilla Mondini, hanno posto l’attenzione sulla sanità. "La direttrice dell’Ausl Calamai dice che per le liste occorre guardare la profondità e non si capisce cosa vuole dire – dice Scaramagli –, la realtà è che non si possono avere visite in tempi brevi. Tuttavia destiniamo risorse importanti per creare figure dirigenziali come "bad manager" che si occupa posti letto e il "disaster manager". Non era meglio destinarle a ridurre le liste di attesa?". Bonazza si è detto certo che vincerà, forte dell’avere in lista la competenza di tante persone che si candidano per rilanciare la comunità laghese. Ha anche accusato il sindaco uscente Bertarelli di "aver distribuito emolumenti alle associazioni di volontariato per guadagnare voti". Il candidato Alessandro Scalambra ha annunciato con orgoglio che "al nosomio laghese si faranno sedute serali di risonanza per smaltire liste di attesa, grazie alla nostra pressione e ai fondi che il governo ha erogato per smaltirle". Camilla Mondini grazie alla sua startup "DiCiAlice" ha creato un’associazione che si occupa disturbi alimentari superando i metodi diagnostici arretrati e cercando al contempo di rimuovere lo stigma sociale che li caratterizzano. "Una piaga sociale della quale si muore e non se ne parla abbastanza – ha affermato –. Nell’Ausl ferrarese per una visita di chi soffre di questo problema, servono da 6 mesi a un anno". Infine Castaldini ha illustrato come la narrazione di Bonaccini sulla sanità regionale stia "scricchiolando, lasciando un miliardo complessivo di passivo fra tutte le Ausl provinciali".

cla. casta.