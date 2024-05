"Sanità e riabilitazione, un progetto per garantire prevenzione e cure"

Forza Italia punta la lente sui temi della sanità e della riabilitazione. "Un nodo che deve essere affrontato con forza e determinazione – dichiara la candidata nella lista di Forza Italia Marcella Pacchioli –. In passato Ferrara ha avuto un centro di riabilitazione, il San Giorgio, una realtà riconosciuta a livello nazionale che negli ultimi anni è stato depauperato. Il territorio ha subito una penalizzazione a causa di una volontà politica. Bisogna rivendicare questo punto di riferimento perché Ferrara ha tutte le carte in regola per far sì che la riabilitazione possa in modo determinante riqualificare la sanità a livello regionale, in quanto la nostra città ha una propria università e centri di ricerca con un passato di storia e quindi di esperienza riconosciuta. Unito al fatto che la riabilitazione deve essere considerata in parallelo alla cura della persona e al benessere del cittadino". Secondo Pacchioli "è necessario mettere in rete tutti i servizi partendo dal pubblico al privato in modo da garantire prevenzione e maggior cura della malattia. Il progetto include anche una rivisitazione della sanità in ambito territoriale, vicino ai cittadini, dove i vari soggetti come le strutture sanitarie, pubbliche o private accreditate ma anche il mondo dell’associazionismo e imprenditoriale interessati devono trovare una piattaforma comune per avviare una collaborazione virtuosa. Serve progettare la sanità in una logica di ecosistema in grado di produrre ricchezza".

La ricerca scientifica "occupa un posto importante poiché ci sono degli studi che confermano l’efficacia di questo progetto e Ferrara potrebbe fare da ponte in collaborazione con la Romagna – conclude Pacchioli –. Bisogna muoverci in questa ottica perché Ferrara è una città ricca di anziani e di conseguenza queste situazioni aumentano negli anni". "Forza Italia sulla sanità vuole essere presente – così Fabrizio Toselli, coordinatore provinciale azzurro –. Vogliamo fare in modo che anche a Ferrara questo progetto parta".