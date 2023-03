Sanità e solidarietà, donazione agli ospedali del Delta e di Cento

Il Rotary Club Distretto Emilia Romagna e San Marino, per il tramite dei Rotary dell’Area Estense, dona due sonde ecografiche wireless

alla Medicina degli ospedali del Delta e di Cento.

Alla cerimonia, in via Cassoli, il direttore sanitario Ausl Emanuele Ciotti, il prof Giorgio Zoli, il dottor Renato Bigoni e Michele Poccianti assistente del governatore in rappresentanza dei Rotary Club dell’Area Estense

insieme a Roberto Ferrari, presidente Rotary di Poggio

Lambertini e Marco Linguerri, presidente Ferrara Est.