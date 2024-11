Sanità e suolo da difendere, la ’ricetta’ di Bergamini

CENTO

Al bar Colazione da Tiffany a Cento, Fabio Bergamini (Lega) ha parlato della sua candidatura alle Regionali e dei temi che vuole portare avanti per il territorio e forte dell’esperienza tra i banchi regionali dell’opposizione. "La candidata alla presidenza regionale Elena Ugolini, in brevissimo tempo ha messo d’accordo tutto il centrodestra – dice – è un esperimento politico con una candidata civica che si è prestata alla politica, ma che è molto attenta ai cittadini e che ha condiviso con noi gran parte del suo programma". E snocciola i temi. "Serve uno sprint diverso – prosegue Bergamini – parliamo di acqua e difesa del suolo: serve ridare valore agli agricoltori e togliere nutrie e gli animali fossori che indeboliscono gli argini e fanno anche danni all’economia. Il Pd è ostaggio del partito dei Verdi. Passiamo poi alla sanità dove va difesa quella territoriale. Temo che per l’ospedale di Cento stia accadendo ciò che io ho già visto nel mio comune di Bondeno, con servizi tagliati quindi meno utenti e di conseguenza la scusa pere far chiudere. L’ospedale va difeso cosi come il suo punto nascita e il pronto soccorso. E se Cento alza la voce, non si azzarderanno a toccarlo". E l’appello. "Se vinceremo daremo un passo diverso – conclude – se saremo all’opposizione continuerò come fatto finora".

l.g.