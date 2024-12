Ferrara, la sanità durante le feste: potenziati i turni di Cau e Continuità assistenziale

Ferrara, 23 dicembre 2024 – In occasione delle festività natalizie e di fine e inizio anno, le Aziende Sanitarie ferraresi ricordano l’offerta di assistenza sanitaria sul territorio, in particolare il servizio di Continuità Assistenziale per la cura e assistenza alla cittadinanza nei momenti in cui non sono presenti i medici di medicina generale; e i Cau – Centri di Assistenza Urgenza attivi in provincia. Nei giorni festivi e prefestivi, è attivo il servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) su tutto il territorio dalle ore 8 alle ore 20. Dall’avvio della riorganizzazione, è operativa una Centrale unica, e componendo il numero verde gratuito 800 087 601 si parlerà con un medico che prenderà in carico le esigenze del paziente ed avvierà il percorso più adatto alla situazione.

Il servizio di Continuità Assistenziale è attivo tutte le notti dalle ore 20 alle 8 nonché nei giorni prefestivi e festivi anche in orario diurno, dalle ore 8 alle 20.

Oltre al servizio di Continuità Assistenziale si rammenta che, per problemi di salute urgenti ma non gravi, sono aperti in provincia di Ferrara cinque Centri Assistenza Urgenza (Cau) dove è possibile ricevere gratuitamente cure in tempi rapidi.

I Cau sono aperti 7 giorni su 7, compresi i giorni festivi e prefestivi, ad accesso diretto (senza prenotazione) a: Ferrara, Casa della Comunità “Cittadella San Rocco”, aperto 24 ore su 24 (Settore 19, corso Giovecca 203, dalle ore 19 e nei giorni festivi accesso da corso Giovecca 199); Comacchio, Casa della Comunità via Raimondo Felletti 2, aperto 24 ore su 24; Copparo, Casa della Comunità “Terre e Fiumi” via Roma 18, aperto dalle ore 8 alle 20.

Portomaggiore, Casa della Comunità di Portomaggiore-Ostellato via Edmondo De Amicis 22, aperto dalle ore 8 alle 20; Bondeno, Casa della Comunità, aperto dalle ore 8 alle 20 via Dazio 113, aperto dalle ore 8 alle 20.

Il Centro di Assistenza Urgenza (Cau) si occupa della presa in carico di pazienti con bassa criticità, ovvero con urgenze non gravi (i cosiddetti codici minori) per evitare accessi impropri al Pronto Soccorso ed evitare quindi situazioni di sovraffollamento nei PS. In merito alle variazioni per il periodo festivo, infine, si comunica che nelle giornate del 27 dicembre e 31 dicembre 2024 la segreteria dell’Ufficio Patenti dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale di via Cassoli 30 sarà chiusa al ricevimento del pubblico.

Per la giornata di venerdì 27 dicembre 2024 la segreteria dell’Ufficio Patenti sospende anche il servizio di ricevimento delle telefonate.

Resta attivo l’indirizzo email ufficiopatenti@ausl.fe.it. L’attività della segreteria riprenderà regolarmente dal 2 gennaio 2025.

re. fe.