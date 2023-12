Sanità, incontro del Pd sui tagli del Governo

Al via gli incontri sulla sanità pubblica e la finanziaria promossi dal Partito Democratico della Provincia di Ferrara. Il Segretario Minarelli (nella foto) illustra le tappe: "Tante iniziative di dialogo per difendere la sanità" Inizierà questa sera il ciclo di incontri del Pd in cui verranno presentati gli effetti della finanziaria sulla vita dei cittadini e presentare la legge dell’Emilia Romagna a sostegno del servizio sanitario nazionale. Il primo appuntamento avrà come ospite l’Assessore al Bilancio della Regione Paolo Calvano e si terrà alle 21 a Poggio Renatico al Parco Primo Maggio. "Davanti alla disastrosa finanziaria che il Governo Meloni presenterà alle Camere entro fine anno bisogna che i cittadini siano informati – afferma il Segretario Provinciale Minarelli – Questi incontri saranno l’occasione per presentare la legge dell’Emilia Romagna a sostegno del servizio sanitario nazionale, ancora una volta colpito nonostante l’annunciato incremento dei fondi del Ministro Schillaci"