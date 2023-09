Sanità, incontroslitta in extremis. Disappunto di Uil

E’ stata rinviata a domani, alle alle 14.30, la conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria che doveva svolgersi oggi. Questo, spiega l’azienda sanitaria, per consentire la valutazione del materiale dei punti 2 e 3 dell’ordine del giorno, inviato troppo a ridosso della seduta. Il rinvio è stato deciso all’ultimo minuto.

Forte il disappunto di Massimo Zanirato, segretario Uil. "A nemmeno mezz’ora dall’orario (14.30) in cui sarebbe dovuta iniziare la Ctss – punta il dito – è stata rinviata di 48 ore, in quanto il materiale che avrebbe dovuto discutere l’assise è stato "inviato troppo a ridosso della seduta". I sindaci avrebbero dovuto parlare di bilanci delle nostre aziende sanitarie. Un malloppo di 500 pagine pieno di numeri tabelle e grafici. Con ulteriori 48 ore di tempo immagino tutti avranno la possibilità di leggere, approfondire e comprendere (sic!) Questa è la considerazione di chi amministra questo territorio, su un tema delicato come la sanità che riguarda la vita e la salute dei cittadini".