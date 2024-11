Sanità, infrastrutture e lavoro. Risposte e impegno dei candidati

Orgoglio Centese aveva posto alcune domande riguardanti il territorio centese ai due candidati alla presidenza regionale. "De Pascale ha risposto, Ugolini no. Per lei, la candidata consigliera Valeria Balboni – spiegano da Orgoglio centese –. Avremmo preferito la risposta dalla candidata". In tema di trasporti De Pascale, parlando della Cispadana, afferma che "serve un aggiornamento degli obiettivi compatibile con i finanziamenti e gli strumenti messi a disposizione dal Governo". Cento deve "veder migliorato e meglio integrato il sistema di trasporto pubblico verso Bologna", cogliendo finanziamenti per creare anche nuove reti ferroviarie. Per Balboni "la Cispadana e il miglioramento della rete stradale e autostradale sono priorità".

Capitolo sanità. Balboni afferma che "difendere e potenziare l’ospedale di Cento è un impegno, così come il sostegno del pronto soccorso". Parla poi del punto nascite che "deve essere riaperto con il coinvolgimento delle famiglie e dei servizi territoriali limitrofi". Occorre inoltre "motivare e innovare la rete dei medici di famiglia" e rilanciare "la promozione della salute e della prevenzione come compito distintivo, connesso a tutte le politiche pubbliche". De Pascale risponde promettendo di "mantenere un ruolo di primaria importanza per l’ospedale". Sul Punto nascite ricorda i dati sotto soglia di 500 parti all’anno: "Non metterei mai a repentaglio la vita di una donna e di un nascituro per una manciata di voti", occorre "riorganizzare il sistema sanitario regionale perché ogni struttura territoriale sfrutti a pieno regime i propri reparti creando sinergia con la rete ospedaliera maggiore, per abbattere anche i tempi di attesa". Infine il lavoro. Per Balboni "la priorità è dare alle imprese gli strumenti per crescere, semplificando la burocrazia e potenziando le infrastrutture, perché il territorio torni competitivo e attrattivo per investimenti e opportunità di lavoro". Per De Pascale "è necessario pretendere chiarezza da Stellantis sul piano industriale di Vm con l’obiettivo di tutelare l’occupazione esistente e recuperare fette di mercato".

l. g.