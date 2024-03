Sanità, la parità di genere come valore aggiunto

Gentile lettore, credo che erogare buone prestazioni sanitarie e garantire la parità di genere - riconosciuta e certificata, come nel caso delle nostre aziende - siano due obiettivi che non si escludono. Mi verrebbe da dire che, forse, il primo obiettivo potrebbe essere raggiunto meglio con un crescente coinvolgimento della componente femminile, dotata di preparazione e maggiore empatia (merce rara negli ospedali di oggi e molto gradita da chi entra in una struttura). Certo, la priorità dev’essere erogare prestazioni sanitarie all’altezza della nostra tradizione medica, abbattere i tempi d’attesa delle visite e rendere la vita dei pazienti meno disagevole ma ritengo che il risultato raggiunto da Azienda Usl e l’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara sia molto importante, anche perché la parità di genere è stata riconosciuta in ambiti di primaria importanza, come l’ erogazione e la gestione di servizi sanitari e la ricerca scientifica e universitaria. Una giusta valorizzazione, quella delle donne nella nostra sanità, anche perché la loro presenza è rilevante nei numeri: 2.080 donne su 2.835 dipendenti per l’Azienda Usl e 1.900 donne su 2.479 dipendenti per l’Aou. Non bisogna dormire sugli allori, sia chiaro. Di cose da migliorare ce ne sono molte e, grazie anche alle vostre segnalazioni, cercheremo di fungere da pungolo verso la direzione.