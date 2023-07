Sanità, le nomine nei dipartimenti Farmacia, ricerca, risorse umane Ecco chi sono i nuovi dirigenti

Con la nomina dei direttori di sei dipartimenti si completa il nuovo assetto di Azienda Usl e Sant’Anna, che contempla 12 dipartimenti interaziendali ad attività integrata (Dai) e 7 dipartimenti. Il dipartimento Farmaceutico sarà guidato da Anna Marra, direttrice della Farmacia dell’ospedale di Cona e poi anche dell’Unità operativa politiche del farmaco Ausl, nell’ottica del processo di unificazione in corso tra le due aziende sanitarie. La dottoressa Marra assume un ruolo di coordinamento per l’intero ambito provinciale ferrarese. Il dipartimento Assistenziale, Tecnico, Riabilitativo, della Prevenzione e Sociale vede la nomina della direttrice facente funzioni Marika Colombi, direttrice della Direzione infermieristica e tecnica (Dit). Il dipartimento Interistituzionale dello Sviluppo e dei Processi integrati sarà guidato da Ilaria Panzini, responsabile della struttura Complessa qualità, Accreditamento, Ricerca organizzativa, nominata anche direttrice ad interim del dipartimento di Staff della direzione generale.

Il dipartimento Tecnico e delle Tecnologie sanitarie vede la nomina ad interim di Marinella Girotti, sub commissaria amministrativa dell’azienda ospedaliero universitaria. Il dipartimento Risorse umane sarà invece guidato da Luigi Martelli, direttore del Servizio comune gestione risorse umane. "All’interno dei dipartimenti – spiega una nota –, si trovano unità operative complesse, semplici, moduli dipartimentali e programmi, che per alcuni sono a loro volta raggruppati in aree omogenee. Possono inoltre chiedere di farne parte sezioni e centri di ricerca universitari, che pur non coinvolti in attività assistenziale svolgono didattica e ricerca su temi attinenti". I due dipartimenti amministrativi "sono pensati nell’ottica di supportare efficacemente il lavoro dei clinici e del personale sanitario, nonché di facilitare l’accesso della cittadinanza e l’accoglienza".

Il regolamento di organizzazione dei servizi trasversali "specifica che il direttore di ciascun dipartimento è nominato dalla direttrice generale Monica Calamai, sentita anche la rettrice Laura Ramaciotti, sulle base di requisiti di esperienza professionale, curriculum scientifico e formativo, capacità gestionale e organizzativa".