Sanità: Luca Lavazza coordina i presidi ospedalieri di Ferrara

Il processo di riorganizzazione delle Aziende Sanitarie di Ferrara, finalizzato alla unificazione ed integrazione delle attività e delle professionalità con competenze trasversali in coerenza con gli obiettivi regionali, vede l’istituzione del coordinamento dei presidi ospedalieri dell’Azienda Usl e dell’Azienda-ospedaliero-universitaria di Ferrara, il cui incarico è stato conferito a Luca Lavazza. Questo modello organizzativo intende garantire il funzionamento degli ospedali attraverso le corrispondenti direzioni mediche per assicurare omogeneità di approccio su tutto l’ambito provinciale. Da qui la necessità di individuare un professionista con competenze specifiche per il coordinamento degli ospedali di Cona, Argenta, Cento e Delta. L’incarico di durata triennale per funzione di coordinatore dei Presidi ospedalieri Ausl e Ospfe è stato quindi conferito, al termine della procedura selettiva di avviso pubblico, a Lavazza che entrerà in servizio a partire dal 1° settembre. Prima di assumere questo incarico a Ferrara, il professionista ha prestato servizio come direttore sanitario dell’Asl Toscana Nord Ovest e dei Presidi Ospedalieri di Lucca e Valle del Serchio, a partire dal 2020. Un eccellente percorso professionale con ampia esperienza: in precedenza ha preso servizio come direttore sanitario del Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, dell’azienda ospedaliera di Perugia, dell’azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, dopo aver maturato diverse esperienze in direzione medica di presidio dopo la laurea in medicina e chirurgia conseguita nel 1992 all’università di Modena e la specializzazione in igiene e medicina preventiva. Come coordinatore, si occuperà di garantire la funzionalità e la sicurezza del sistema di produzione di lungo termine e la programmazione di brevemedio termine degli ospedali.