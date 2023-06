Sanità, personale e polemiche "Assunzioni, il saldo è positivo"

Stato d’agitazione di Anaao – Assomed, la direzione dell’azienda sanitaria ribadisce la massima disponibilità al dialogo e al confronto nelle sedi istituzionali.

"Va in primo luogo ribadito – sottolinea l’Usl – che non vi è da parte della direzione alcuna azione di taglio sul personale per motivazioni di bilancio. La problematica è la scarsità di personale medico sul mercato del lavoro, che non riguarda solo Ferrara, come il dottor Api, consigliere nazionale di Anaao, ben sa. È in atto una crisi dei sistemi sanitari europei certamente non imputabile a dinamiche locali, nell’ambito delle quali lo stress lavorativo del periodo pandemico e la retribuzione da contratto collettivo nazionale non correlata adeguatamente, sono un elemento importante. L’intendimento della direzione – prosegue – ad assumere è testimoniato anche da dati. Pur in presenza di difficoltà di reclutamento e di turnover assai elevato tra il personale medico, a seguito di 186 assunzioni il saldo tra fine 2019 e fine 2022, è positivo: 857 professionisti presenti a fine 2022 contro 851 a fine 2019. Si aggiungono, in questo primo semestre 2023, ulteriori 46 assunzioni. Da inizio 2021 ad ora, sono stati espletati 32 concorsi specifici per medici cui si aggiungono 6 bandi di mobilità esterna ed altre modalità di reclutamento flessibile, consentite dalla normativa. Sul fronte degli incarichi, a seguito del nuovo assetto dipartimentale condiviso con i sindacati, tra cui Anaao, sono stati appena nominati i direttori dei 12 dipartimenti ad attività integrata (Dai) e del Dipartimento di Sanità pubblica, dopo che è stato deliberato il nuovo assetto organizzativo. Precedentemente erano state coperte o attivate 13 nuove unità operative. A queste strutture di vertice si aggiunge il conferimento e la previsione di 80 incarichi, sempre in ambito medico, per le due aziende. È stato recentemente firmato, da Anaao e dagli altri sindacati, l’accordo per accrescere le quote di valorizzazione economica degli incarichi professionali, che ha anche la finalità di rendere più attrattiva la procedura di reclutamento. Risulta difficile comprendere alcuni aspetti evidenziati da Anaao. Anche sulle modifiche organizzative, mirate non certo a "depotenziare ospedali" o "risparmiare", ma a mettere in campo strumenti per agevolare le condizioni di lavoro dei professionisti, specialmente nei settori in maggior sofferenza, come l’Emergenza Urgenza".