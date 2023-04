Sanità più vicina al paziente con il servizio dell’infermiere di famiglia

Approda anche a Tresignana, l’Infermiere di famiglia e comunità (Ifec). Si tratta di un servizio che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la salute della comunità di Tresignana attraverso un’assistenza sempre più proattiva e vicina al paziente sul territorio. L’ambulatorio Ifec nella sede dell’ex Municipio, in via Verdi 9 a Tresigallo. Gli infermieri che opereranno sul territorio sono Simona Brina e Paolo Scalambra. Il servizio avrà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e sabato dalle 8 alle 12. È possibile anche l’accesso diretto in sede con orario di apertura al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 12 alle 13 (contatti: 366-221105; [email protected]). "Esprimo grande soddisfazione per la partenza di questo servizio sul territorio comunale, che si sta già integrando con gli altri servizi presenti e che era contenuto anche nel nostro programma di mandato - dichiara il sindaco di Tresignana, Laura Perelli -. Le professionalità messe in campo sapranno coniugarsi con i servizi già presenti e resi anche dal volontariato locale". "Puntare sull’infermiere di famiglia e di comunità – spiega la direttrice generale delle Aziende sanitarie di Ferrara, Monica Calamai - è una precisa scelta di politica sanitaria".

v.f.