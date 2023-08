Sanità, posti letto e firme "Centro di riabilitazione, le attività sono garantite"

di Federico Di Bisceglie

Come una freccia dall’arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Cantava De Andrè. Figuriamoci oggi, ai tempi dei social e degli smartphone. È successo esattamente questo: sui telefonini è girato un appello per salvaguardare il centro di riabilitazione San Giorgio all’ospedale di Cona da ventilati tagli. Una raccolta di firme, su una piattaforma online, che ha raccolto moltissime adesioni. A fare chiarezza sulla vicenda, ridimensionando i toni allarmistici, è una nota dell’azienda ospedaliero-universitaria – al vertice Monica Calamai (nella foto) – che sgombera il campo da diversi equivoci. "La riduzione di 24 posti letto del centro di riabilitazione – spiegano da Cona – è limitata al periodo estivo e rientra nel complessivo piano che la direzione sanitaria ha predisposto, come ogni anno, e che prevede il rallentamento di alcune attività, anche in relazione alla difficoltà a reperire personale. In tale periodo i posti letto sono 46, utilizzati in modo funzionale per pazienti di diversa complessità, ed è stato attivato un tavolo di monitoraggio e valutazione della situazione generale dell’intera area della Riabilitazione per prevenire eventuali criticità, con la direzione sanitaria, la direzione delle professioni, la direzione della riabilitazione e il bed manager. Questo assetto temporaneo "consente comunque – assicurano dal Sant’Anna – di garantire l’espletamento delle attività riabilitative nella loro completezza". C’è di più. "Nessuno intende disconoscere la qualità del servizio che da tanti anni viene erogato dal centro – puntualizzano dal Sant’Anna – né le capacità degli operatori che vi lavorano. Al contrario, proprio in virtù di tale qualità, negli ultimi mesi è stata ampliata l’attività fisioterapica del centro riabilitativo anche ai pazienti ambulatoriali e negli altri reparti di Cona". In questo modo i professionisti del centro "hanno potuto svolgere una funzione molto apprezzata dai pazienti degli altri reparti e dalle loro famiglie, rispondendo ad una esigenza molto sentita dai colleghi delle altre articolazioni ospedaliere". Ciò ha inoltre consentito, si legge nella nota dell’azienda ospedaliera, di "diminuire i tempi d’attesa e di aumentare il numero di dimissioni a domicilio limitando l’utilizzo di altri centri riabilitativi". È interessante notare il fatto che, immediatamente dopo l’avvio della raccolta firme, la politica – in modo trasversale – si sia mossa chiedendo spiegazioni. Si va dalle dichiarazioni dei consiglieri regionali dem, Marco Fabbri e Marcella Zappaterra, passando per la richiesta di chiarimenti del consigliere del Carroccio, Fabio Bergamini, finendo con il comunicato stampa del consigliere provinciale, Francesco Carità e l’interpellanza del consigliere comunale di FdI, Federico Soffritti.