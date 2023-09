Sanità, profondo rosso. Castaldini (Fi): "Regione?. Il loro modello ha fallito"

Indossa l’elmetto e spara. A pallettoni. Valentina Castaldini, capogruppo in regione di Forza Italia, ha fatto della ‘questione sanitaria’ una crociata politica. L’obiettivo è prima politico, poi di narrazione. "Il bilancio della sanità emiliano-romagnola ha un buco di un miliardo di euro. Questi sono i fatti". E, se quello emiliano-romagnolo è ancora un ‘modello’, scandisce la consigliera durante l’incontro pubblico organizzato ieri dai forzisti al Carlton, "lo è grazie ai sanitari che, con turni massacranti, garantiscono i servizi". Il ‘caso’ Ferrara arriva in viale Aldo Moro. "Il fatto che la Conferenza territoriale socio-sanitaria di Ferrara, unica in Regione, abbia votato contro i bilanci delle aziende sanitarie – prosegue Castaldini – è un dato politico molto eloquente. Probabilmente perché è stata fatta propria dal territorio la consapevolezza che il clamoroso buco di bilancio (passato in un anno da 838 milioni a oltre un miliardo), non è più imputabile all’emergenza pandemica". Di tutta risposta, scandisce l’azzurra, "il Pd si è unicamente limitato a chiedere più soldi al Governo. Che è sacrosanto, ma è un modo per la giunta regionale di de-responsabilizzarsi". Per invertire la tendenza, analizza la consigliera, "serve una riforma strutturale del sistema sanitario, ma non come è stata concepita dall’assessore Donini. Bensì un vero e proprio ripensamento che parta dalla consapevolezza che di qui in avanti la spesa sanitaria sarà sempre più alta, anche perché la popolazione è più anziana". E dunque il profondo rosso di cui anche il nostro quotidiano ha dato conto – si parla, solo per le due aziende di Ferrara, di circa 120 milioni - "ha origini lontane". "Già nel 2015 – riprende Castaldini – la Corte dei Conti aveva avvertito che se non ci fosse stata un’inversione di tendenza, il buco sarebbe cresciuto pericolosamente". Pensando in prospettiva, immaginando il feudo emiliano-romagnolo "finalmente contendibile", l’azzurra è molto chiara. "Questo buco sarà una pesantissima eredità per chi prenderà le redini della Regione nel 2025". In termini di visione "bocciati" da Castaldini anche i Cau (centri di assistenza-urgenza) "che dovrebbero essere all’interno degli ospedali". Liste d’attesa? "Non ce la raccontano giusta: i cittadini aspettano anche 8 mesi per una prestazione". Insomma, la sanità, chiudono il coordinatore provinciale e il responsabile regionale dei dipartimenti, Fabrizio Toselli e Matteo Fornasini, "è un settore particolarmente sentito dalle persone. Saranno diversi i momenti che organizzeremo anche in vista degli appuntamenti elettorali. Sempre con la stessa ricetta: competenza e impegno".

f. d. b.