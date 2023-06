Sanità pubblica, Clelia De Sisti confermata direttrice

Nell’ambito del riassetto dipartimentale delle due aziende sanitarie ferraresi, è avvenuta oggi anche la nomina del direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, alla cui guida è stata confermata la dottoressa Clelia De Sisti. Il nuovo assetto dipartimentale di azienda Usl e azienda ospedaliero-universitaria di

Ferrara contempla 12 Dipartimenti Interaziendali ad Attività Integrata (DAI) e altri 7 dipartimenti, tra cui appunto il Dipartimento di Sanità Pubblica (dsp) Auslfe. Il cambio di assetto organizzativo del DSP ha richiesto una nuova nomina in applicazione del Regolamento contenuto nella delibera di istituzione dei DAI, in virtù del quale i candidati hanno presentato un proprio progetto per la gestione triennale del Dipartimento. All’interno del DSP - deputato a promuovere la tutela della salute attraverso azioni mirate a conoscere e prevenire le cause di malattia e a promuovere sani stili di vita – vi sono due nuove Unità Operative Complesse: Epidemiologia e Programmi di promozione della Salute e Sanità Animale. Un rinnovo interno ma modellato in maniera flessibile e “disegnato” in una logica orientata sui bisogni e i percorsi dei cittadini.