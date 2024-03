Sanità, replica a Scaramagli: "Pazienti Tao solo spostati. Ps, attese ridotte del 25%"

In merito alle affermazioni di Chiara Scaramigli (Fd’I) sulla sanità ferrarese e sull’accorpamento degli ambulatori alla Cittadella San Rocco, la direzione delle Aziende sanitarie ferraresi rimarca che dallo scorso 26 febbraio i pazienti in terapia anticoagulante orale (tao) effettuano i prelievi necessari per la loro patologia non più al settore 17 ma al settore 3, sempre al piano terra della Casa di Comunità di Cittadella San Rocco. Non vi è stata dunque alcuna chiusura di servizio ma uno spostamento, di poche decine di metri, del punto prelievi. "Naturalmente anche nel nuovo punto prelievi è prevista la necessaria consulenza e sostegno da parte di medici e gli spazi di attesa sono adeguati - aggiungono - . Per i pazienti Tao è stata prevista una fascia oraria ad hoc per i prelievi e dai primi monitoraggi il tempo che ogni paziente impiega per effettuare il prelievo, compresa l’attesa, è di 7 minuti. Per i pazienti che hanno più difficoltà a deambulare, all’interno della struttura sono presenti seggette ed altri ausili utilizzabili per gli spostamenti, anche se brevi. Sebbene non si registrino particolari disagi, è al vaglio l’individuazione di alcuni posti auto più vicini all’attuale sede dei prelievi, da dedicare a questi pazienti".

L’attuale assetto è lo stesso utilizzato per i pazienti Tao che sono seguiti in tutti gli altri centri della provincia, e si è reso necessario per ottimizzare le prestazioni dei medici ematologi dell’Azienda ospedaliero universitaria, che come altre figure mediche sono purtroppo sempre più difficili da reperire sul mercato del lavoro.

"Come già detto è comunque in corso un monitoraggio della situazione da parte dell’Azienda sull’andamento della situazione. In merito agli altri temi sollevati dalla coordinatrice di FdI, per quanto riguarda il pronto soccorso di Cona si rammenta che i tempi medi di trattamento dei pazienti che afferiscono al pronto soccorso di Cona (dall’accesso alla dimissione o al ricovero) sono diminuiti del 25% nell’ultimo anno grazie agli interventi di tipo organizzativo sul pronto soccorso stesso nonché all’attivazione del Cau di Ferrara (oltre che di altri due Cau a Comacchio e a Copparo).

Infine, per quanto attiene alle tecnologie biomedicali, si ricorda che il Piano degli investimenti delle due Aziende Sanitarie prevede, solo per il2024, l’installazione di tecnologie per complessivi 6,3 milioni di euro".

Già nell’estate scorsa sono state installate, proprio all’ospedale di Cona nuove strumentazioni per un valore di circa 4 milioni di euro, tra cui due Tac e tre apparecchiature per effettuare radiografie in sala operatoria. Una delle due Tac è stata collocata in Pronto soccorso e l’altra, in grado di effettuare complesse indagini cliniche cardiologiche, in radiologia. I tre apparecchi radiologici portatili per scopie sono stati collocati invece all’interno del comparto operatorio a supporto delle prestazioni chirurgiche. "Contestualmente la manutenzione delle apparecchiature è tutt’altro che trascurata - concludo dalla direzione delle due Aziende – il relativo piano, aggiornato di anno in anno, prevede un budget di circa 8 milioni a livello provinciale. Va inoltre evidenziato che talvolta le tempistiche di acquisizioni di apparecchiature si allungano a causa dei fornitori".