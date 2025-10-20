Sanità, scintille sulla Commissione: "Va convocata per fare il punto"

Botta e risposta sulla Commissione sanità tra Orgoglio Centese e Beatrice Cremonini, capogruppo di Avanti Cento e presidente della Commissione consiliare speciale temporanea per la salvaguardia del pronto soccorso dell’ospedale. Orgoglio Centese ha espresso preoccupazione per le recenti notizie e voci circolate sulla sanità a Cento, dicendo che rischiano di creare confusione tra i cittadini. "Ci interroghiamo sul perché la presidente della Commissione speciale sanità, Beatrice Cremonini non abbia ancora informato i consiglieri né convocato la commissione – dicono –. Si tratta di un ruolo affidato dal centrodestra che, ad oggi, sta dando pochi frutti, lasciando spazio a comitati spontanei e a dibattiti social. Chiediamo che la commissione venga convocata al più presto, alla presenza degli esperti e dei dirigenti dell’Ausl, per fare chiarezza e restituire ai cittadini un’informazione corretta e verificata".

Ferma la risposta di Cremonini che rimanda le accuse al mittente. "Occorre precisare che la Commissione ha il compito specifico di svolgere funzioni di indagine, controllo e garanzia su eventuali proposte ufficiali di riorganizzazione dell’ospedale e dei servizi sanitari locali, secondo quanto stabilito dal mandato approvato dal Consiglio comunale – scrive la presidente –. A oggi non sono stati presentati né atti né documenti formali da parte di Ausl o del Comune che richiedano l’intervento della Commissione. Di conseguenza, una convocazione basata su indiscrezioni o notizie non ufficiali sarebbe impropria e contraria alla funzione per la quale la Commissione è stata istituita. Non rientra pertanto nelle sue competenze intervenire su tematiche generiche o su informazioni provenienti da post sui social o dichiarazioni di comitati spontanei". E bacchetta. "I limiti di competenza della Commissione sono stati più volti ribaditi anche dal presidente del Consiglio comunale, che è anche consigliere di Orgoglio Centese – sottolinea –. Forse si dimentica che anche il presidente del Consiglio o i commissari possono convocare una commissione qualora lo ritengano necessario". E aggiunge. "Tuttavia, né il sindaco, presidente del Consiglio, o Orgoglio Centese hanno presentato alcuna richiesta ufficiale al protocollo comunale o a me – puntualizza –. Le sollecitazioni espresse su social e giornali non possono sostituire gli atti formali richiesti".