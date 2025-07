Sanità, scontro Pd-Fratelli d’Italia. Calvano: "Mancano le risorse. Stanziamenti sotto l’inflazione"

Botta e risposta. Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia, attacca il modello sanità dell’Emilia Romagna. Paolo Calvano, consigliere regionale del Pd, non ci sta e risponde punto su punto.

"Vorrei ricordare all’onorevole Malaguti alcuni dati oggettivi – comincia il consigliere Dem – molto significativi, omessi nella sua riflessione. Primo: in merito all’efficacia e all’efficienza della Regione Emilia-Romagna nel rispondere ai bisogni dei cittadini, è lo stesso ministero della Salute del Governo Meloni, sostenuto dall’on. Malaguti, che ogni anno certifica un dato essenziale: l’Emilia-Romagna risulta tra le primissime regioni in grado di garantire i più alti livelli di assistenza. Lo evidenzio anche perché se per il 2025 l’Emilia-Romagna avesse accettato passivamente i trasferimenti del Governo e si fosse mossa di conseguenza, avrebbe dovuto ridurre prestazioni e personale, in un contesto in cui le liste d’attesa e i bisogni di salute invece sono crescenti. Come maggioranza di centro sinistra abbiamo fatto una scelta diversa, al fine di compensare i mancati trasferimenti governativi e soprattutto per tutelare cittadini e cittadine dell’Emilia-Romagna, senza dimenticare le tante operatrici ed operatori il cui servizio ha qualificato enormemente, rendendolo attrattivo per tutto il Paese, il nostro sistema sanitario regionale.

Secondo: il report 2024 del Ministero delle Finanze sullo stato di salute della sanità nazionale ci dice che 14 Regioni su 20 sono in disavanzo sanitario. Un dato drammatico che purtroppo conferma e rafforza il fatto che la domanda di salute nel nostro Paese sta crescendo, anche a causa di un calo demografico e di un invecchiamento della popolazione che accresce le fragilità. Di fronte a questo scenario le scelte del Governo sul Fondo Sanitario Nazionale purtroppo non sono state all’altezza dei bisogni della cittadinanza. Solo per citare un dato, la crescita degli stanziamenti nazionali sulla sanità è ben al di sotto dell’incremento dell’inflazione, per non parlare del raffronto con altri Paesi europei, quali Francia e Germania, dove la spesa sanitaria in rapporto al Pil e’ del 50 per cento superiore a quella italiana. Questo per dire che scagliarsi contro le Regioni, e nel caso dell’onorevole Malaguti contro l’Emilia Romagna, è un gioco tutto politico che non aiuta granché a risolvere i problemi della sanità nel nostro Paese".