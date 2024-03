Sanità tra tagli e proteste: "Le lunghe liste d’attesa solo la punta dell’iceberg"

"Le liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali e delle visite specialistiche sono la punta dell’iceberg del baratro della sanità pubblica" a dirlo le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil Ferrara.

"Il tema della sanità – proseguono i sindacati – è una questione seria che impatta drammaticamente nella vita dei cittadini e delle famiglie, gravando economicamente e peggiorando la qualità della vita. In Italia la sanità è la cenerentola dell’agenda politica con la previsione di una riduzione del rapporto tra spesa sanitaria e prodotto interno lordo pari al 6,1%. Nettamente sotto la media Europea e inferiore a Lituania, Romania, Polonia e Lettonia. Per colmare il gap tra noi, Francia e Germania sono indispensabili investimenti quantificati in 50 miliardi di euro all’anno. Il mancato investimento a sostegno del Ssn non garantisce più alla popolazione equità di accesso alle prestazioni sanitarie con pesanti conseguenze sulla salute delle persone e sull’aumento della spesa privata. Interminabili tempi di attesa, i pronto soccorso affollati, impossibilità di trovare un medico di base, inaccettabili diseguaglianze regionali e aumento della spesa privata sino alla rinuncia alle cure, ne sono le conseguenze. In questo contesto la chiusura delle liste è una realtà grave e inaccettabile che deve essere affrontata e risolta nel più breve tempo possibile". Cgil, Cisl e Uil Emilia Romagna stanno affrontando una discussione con la Regione e con l’assessore Regionale, proprio ieri si è svolto un confronto.

"A livello territoriale – proseguono – chiederemo un incontro urgente a Monica Calamai (foto), direttrice generale dell’Ausl di Ferrara, commissaria straordinaria dell’Aou di Ferrara, per riprendere il confronto avviato lo scorso anno, per ricercare soluzioni percorribili per riaprire le agende e dare risposta alle esigenze delle persone. Il diritto alla salute è un diritto costituzionale che va difeso con tutte le forze, chiediamo a chi ha le responsabilità di amministrare la cosa pubblica di occuparsene, anche a livello locale nell’unico luogo deputato a farlo: la conferenza territoriale Socio Sanitaria. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete da parte degli amministratori locali, di destra e di sinistra, che metta al centro una sanità pubblica in grado di dare risposte universali a bisogni primari come sono quelli sanitari".