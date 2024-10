Sanità, turismo e valli: "Questi i punti critici, servono subito soluzioni"

COMACCHIO

Partita da Comacchio, la campagna elettorale di Manuela Rescazzi, candidata consigliere nella lista di Fratelli d’Italia per le consultazioni regionali. Ad accoglierla nella città lagunare, il direttivo del Circolo locale di Fd’I guidato dalla presidente Tiziana Gelli che espresso convinto sostegno a Rescazzi e all’aspirante presidente dell’Emilia Romagna Elena Ugolini. Laureata in Scienze giuridiche all’Università di Ferrara, Rescazzi ha iniziato la propria attività lavorativa nelle Ferrovie Padane, in cui ha lavorato a stretto contatto con il Commissario governativo. Poi, il suo impegno è proseguito nel Comune di Masi Torello, con ruoli di responsabilità negli uffici Servizi demografici, Servizi sociali e Sportello unico. E dello stesso Comune è stata prima cittadina per due mandati, tra il 2004 e il 2014 (nel corso del secondo mandato è stata anche rappresentante Anci Piccoli Comuni). Inoltre, è stata componente del CdA di Hera Spa, e ha lavorato per l’Università di Ferrara con incarichi in ambito sanitario.

"Da anni faccio parte del partito. Sono stata in An, poi nel PdL e oggi in Fratelli d’Italia – spiega la candidata -, che incarna il mio modo di intendere la politica: vicino alla gente e tra la gente. E se sarò eletta, sarò sempre presente sul territorio. Voglio ringraziare il senatore Alberto Balboni e il direttivo provinciale di Fd’I per avermi onorato di questa opportunità". Non casuale è stata la scelta di partire da Comacchio, "un territorio bellissimo, con vocazione turistica, ma che sconta diversi problemi". Tra questi la sanità, "per la mancanza di adeguati servizi ai cittadini e lunghe liste d’attesa – prosegue Rescazzi -. Il Cau non è stata una soluzione: lo stesso De Pascale lo ha definito un mezzo fallimento. A ciò si aggiunge la carenza di medici e paramedici. Tutti problemi che andranno affrontati". Tra l’altro, Gelli ha riportato come a Lido di Volano manchi ancora il medico di base, "a fronte di una popolazione prevalentemente anziana". Altro tema, quello delle Valli, "in cui si registrano problemi ai manufatti idraulici indispensabili per il giusto scambio di acque dolci e salate. Un tema complesso, che coinvolge diversi enti, che andrà affrontato", così come la necessità di salvaguardare l’anguilla con misure urgenti. Poi, i bilancioni, "che se fossero ristrutturati e valorizzati, potrebbero essere volano per il turismo. Non è semplice, ma bisogna tentare". Tra le priorità, anche il tema della viabilità: "In una realtà come questa, che registra numeri di turisti importantissimi, occorrono adeguati mezzi di trasporto e infrastrutture. Oggi abbiamo una superstrada Ferrara-Mare a tratti dissestata e tutto tace sul collegamento ferroviario verso i Lidi. Servono progetti e risorse, per accompagnare lo sviluppo turistico del territorio".

Valerio Franzoni