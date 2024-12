Santa Barbara, il punto di Gilli: "Da gennaio sono 350 interventi"

COPPARO

Una domenica speciale per i vigili del fuoco volontari di Copparo che, quella di ieri che hanno celebrato la patrona Santa Barbara con la messa officiata da don Daniele Panzeri, seguita dalla benedizione dei mezzi. La ricorrenza rappresenta un momento particolarmente significativo per il Distaccamento e una importante occasione di bilancio dell’attività annuale. "Sinora abbiamo effettuato oltre 350 interventi – ha illustrato il capo distaccamento Fabio Gilli -. Sono in lieve calo rispetto allo scorso anno dal momento che abbiamo registrato, fortunatamente, una lieve diminuzione degli incendi nella stagione estiva. Siamo intervenuti principalmente su eventi di spiccato maltempo. Allagamenti, cadute di alberi e di pali di telefono e luce hanno colpito spesso i nostri territorii". Non solo interventi, è stata data grande rilevanza alla prevenzione, attraverso la partecipazione a numerosi eventi, che hanno coinvolto anche i più piccoli. "Quando incontriamo i cittadini, soprattutto durante l’attività, teniamo a dare informazioni utili, ad esempio in questo periodo relative alla manutenzione delle canne fumarie: è fondamentale per evitare conseguenze davvero molto serie". Gilli rimarca anche la grande la soddisfazione per l’incremento delle figure e delle qualifiche all’interno del distaccamento. "Voglio esprimere, a nome di tutta la cittadinanza, il più sincero e sentito ringraziamento ai nostri Vigili del Fuoco Volontari– ha affermato il sindaco Fabrizio Pagnoni -. Siete una risorsa imprescindibile per la nostra comunità, a garanzia della sicurezza e della serenità di tutti noi".