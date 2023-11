Santa Bianca diventa ’Solar city’. Edison realizza l’agrovoltaico

Bondeno fulcro dell’energia rinnovabile. Si aggiunge un terzo progetto. E’ un impianto che prevede l’agrovoltaico. "E’ un altro tassello verso l’indipendenza energetica del nostro territorio – conferma il sindaco Simone Saletti -. Un impianto che permette in parte la coltivazione. L’investimento viene effettuato da una società seria sul territorio. Sarà l’occasione anche per rimettere in ordine linee elettriche locali". E’ sempre Santa Bianca, la frazione a pochi passi dall’argine del fiume Panaro, al centro dell’investimento. Produrrà, su 8 ettari, 7 MW di potenza. Edison ha infatti firmato nei giorni scorsi due Power Purchase Agreement (PPA) volti alla realizzazione di un impianto eolico in Sicilia, a Partanna in provincia di Trapani, e un impianto fotovoltaico in Emilia-Romagna, a Bondeno in provincia di Ferrara, di proprietà della joint venture tra il gruppo GR Value ed il partner Swiss Life Asset Managers. L’accordo ha una durata decennale e prevede il ritiro da parte di Edison di tutta l’energia rinnovabile prodotta dagli impianti, mentre GR Value si occuperà della realizzazione, costruzione e successiva gestione operativa dell’asset. Grazie al Power Purchase Agreement , sottoscritto tra i due operatori, spiegano gli invetitori "gli impianti saranno realizzati interamente attraverso investimenti privati, senza usufruire del meccanismo di incentivazione previsto per le fonti rinnovabili". Secondo le stime, i due impianti produrranno complessivamente circa 60 GWh annui, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 24 mila tonnellate di CO2 equivalenti all`anno. Del resto, sono 8 i progetti a Bondeno. 3 di agrivoltaico e 5 di fotovoltaico. Per tre di questi l’iter è già concludo. Sull’accordo di Edison, Fabio Dubini, executive vice president gas&power, fa sapere che "nelle ultime settimane abbiamo accelerato notevolmente nella firma di nuovi PPA con primari fondi infrastrutturali attivi in Italia, al fine di incrementare nel breve termine l`energia rinnovabile".

Claudia Fortini