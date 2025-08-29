Santa Bianca e il ponte chiuso: "Eviteremo l’isolamento"

Quel ponte che collega Bondeno a Cento, che interessa anche gli abitanti della frazione di Santa Bianca e che presto sarà chiuso per essere ricostruito. Erano affollate, mercoledì sera, le ex scuole elementari. Sindaco e giunta, in occasione dell’appuntamento "Do ciacar col Sindac", hanno incontrato i residenti. Al centro c’erano infatti gli imminenti lavori della provincia di Ferrara di ricostruzione del ponte del cimitero (incrocio tra sp9 e sp69). Comporteranno la chiusura dell’impalcato per almeno un anno. "L’appalto e la gestione dell’opera da oltre 2 milioni di euro sono in capo alla Provincia – ha esordito il sindaco, Simone Saletti, affiancato dall’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi e alla sicurezza Ornella Bonati - ma come Comune stiamo monitorando con attenzione la situazione, valutando ogni aspetto della questione e proponendo soluzioni che non penalizzino i cittadini". Poi una precisazione: "Dodici mesi sono un tempo più che ragionevole – ha sottolineato Saletti -. E’ un un tempo standard, peraltro reso più breve dal momento che, a differenza di quanto avvenuto sul Ponte Rana-Bononi, i sottoservizi non dovranno essere riportati sul nuovo impalcato". Aprirà dunque subito dopo la costruzione e il collaudo. Non è tutto: "Alla ditta aggiudicataria, – ha spiegato Vincenzi - è stato chiesto su precisa volontà del Comune di iniziare i lavori solo quando sarà in grado di dimostrare di avere tutto il materiale necessario in casa, per scongiurare imprevisti sull’approvvigionamento dei materiali o l’aumento del prezzo". La provincia di Ferrara ha recepito le osservazioni del comune, ovvero "realizzare sul nuovo impalcato un percorso ciclopedonale". E’ necessario raggiungere la Casa della salute. Interessa a tutti. "Abbiamo creato, con la collaborazione di Ausl, una strada a due corsie retrostante a Villa Borselli che possa garantire il passaggio - ha assicurato Vincenzi - di chi dovrà recarsi ai servizi sanitari, al camposanto, alla camera mortuaria o a lavorare nelle aziende della zona". L’argine di via Dazio continuerà ad essere utilizzato in entrambi i sensi di marcia, ma soltanto dai veicoli leggeri: "Monitoreremo attentamente la confluenza tra via Dazio e la provinciale Virgiliana – hanno assicurato sindaco e assessori - . Per quanto riguarda il trasporto scolastico – hanno detto – grazie a una precisa e studiata condivisione con le ditte di trasporto, siamo riusciti a garantire tutti i trasporti apportando qualche lieve modifica di orario che verrà comunicata a breve". Le corriere non potranno passare per l’argine ma percorreranno via Cavo Napoleonico, andranno a Casumaro e di qui a Santa Bianca.

Claudia Fortini