Santa Bianca, lavori al ponte Gara di appalto per 670mila euro

Ponti da sistemare. La Provincia in nome della sicurezza mette in atto i lavori e lancia la gara d’appalto per 641 mila euro, per il restauro del ponte che si trova al chilometro sei della strada provinciale che collega Bondeno a Cento. In prossimità di una curva a gomito, dopo l’abitato di Santa Bianca e verso Casumaro, nel territorio comunale di Bondeno. Uno snodo viabile nevralgico che da tempo necessitava di essere messo in sicurezza. Il progetto esecutivo era stato approvato nel dicembre scorso. Ora, con un annuncio pubblico dell’amministrazione provinciale, retta da Gianni Michele Padovani, l’iter è nella fase della gara d’appalto. La prima seduta di gara è prossima. E’ fissata infatti per il 20 marzo. L’appalto sarà affidato con il criterio della ‘migliore offerta’ e prevede 494 mila euro a base d’asta e 147 mila euro per oneri di sicurezza che non sono soggetti al ribasso. I lavori sono finanziati da fondi statali. Prevedono la rimozione delle parti ammalorate e il ripristino della sezione mediante malta tixotopica. Sarà demolita la pavimentazione stradale esistente, che è tra l’altro oggi nelle peggiori delle condizioni, lavoreranno alle travi principali, saranno abbattuti i muretti esistenti e gettato un nuovo cordolo. Saranno poi istallate nuove barriere di sicurezza, ripristinati gli argini e la protezione delle sponde, la segnaletica di viabilità. La strada provinciale che collega Bondeno a Cento è fondamentale per la viabilità, non solo delle auto ma anche del traffico pesante diretto verso la zona del bolognese. Si tratta di lavori della Provincia sui quali il sindaco Simone Saletti è informato: "Ci hanno spiegato che sarà chiuso in senso alternato e che faranno di tutto per non interrompere la viabilità – riferisce - se non al massimo per pochissimi giorni. E’ uno dei tanti ponti che si stanno mettendo apposto sul nostro territorio". Dall’inizio dei lavori, la ditta che vincerà l’appalto avrà 240 giorni di tempo per completarli. Tra i ponti di questa strada provinciale che sono stati controllati e anaolizzati in tutte le loro potenzialità e sofferenze, c’è poi quello in prossimità del cimitero di Bondeno. Ma si tratta di tutt’altro intervento.

Claudia Fortini