Santa Bianca, ora c’è l’agrivoltaico. Pannelli solari e foraggio coltivato

BONDENO

Parte il primo grande impianto fotovoltaico a Santa Bianca di Bondeno. Martedì scorso infatti, la società E-distribuzione , ha provveduto alla connessione dell’impianto di Fondo Pellegrina alla Cabina Primaria. Fornirà energia rinnovabile alla città di Bondeno. Il nuovo campo agrisolare, dell’estensione di circa 12 ettari, fornirà energia rinnovabile per 7 Megawatt. Progettisti e tecnici, spiegano che, al di sotto dei pannelli, l’utilizzo dei campi "E’ stato ideato per produrre foraggio e miele". L’impianto è frutto del progetto preliminare che porta la firma dell’ingegnere Stefano Malservisi, tecnico che opera nel settore delle energie rinnovabili, ed è stato successivamente acquisito dalla ditta di Produzione Energia GRV Solar1, che ha sviluppato il progetto esecutivo e finanziato l’intera costruzione. "La scelta innovativa di Grv, fatta nel 2021 – spiega Malservisi - è stata di costruire, al posto dei tradizionali fotovoltaici più remunerativi energeticamente ma che non producono risorse agricole, un agro voltaico per fare coesistere sia la produzione di energia rinnovabile a basso costo sia la produzione agricola di cui abbiamo sempre più bisogno". Nel sito infatti, la posizionamento dei pannelli è in grado di garantire la coltivazione di foraggio. "Inoltre si coltiveranno fiori melliferi – aggiunge Malservisi - negli ampi spazi liberi da pannelli per favorire la produzione di miele garantendo la biodiversità del territorio che viene coltivato sempre più in maniera intensiva e le cui conseguenze ambientali sono visibili a tutti". La conclusione di chi ha realizzato l’impianto è chiara: "Con questo impianto – sottolineano - si "darà una mano" alla sostenibilità del territorio e si contribuirà all’obiettivo dell’amministrazione di Bondeno di diventare il primo Comune Energeticamente Ecosostenibile della provincia di Ferrara". Bondeno infatti si fa cuore nevralgico delle nuove tecnologie di produzione di energia con tre impianti di agrivoltaico e cinque impianti di fotovoltaico per un complessivo di potenza di 102,2 megawatt di picco, che indica la potenza nominale massima di un impianto. Di questi otto impianti di cui sono già stati presentati i progetti, ben tre sono definitivi e uno, quello di Santa Bianca è appena stato ultimato. Con 50, 60 ettari di fotovoltaico e agrivoltaico si potrebbe produrre tutta l’energia necessaria per l’intero territorio comunale, sia per le utenze private che per quelle industriali.

Claudia Fortini