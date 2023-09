Santa Croce, una fiera da record: "Raggiunte le 70mila presenze"

Il sindaco di Codigoro Alice Zanardi col vice Francesco Fabbri, gli assessori Simonetta Graziani e Stefano Adami traccia, molto soddisfatta, il bilancio della Fiera di Santa Croce conclusasi martedì notte. I numeri le danno ragione con 70mila presenze nei 5 giorni, poco meno di un terzo nei 5 concerti quasi 100mila euro incassati dalle 3 tombole, gestite da Pro Loco e Nus Codigorese. "E’ la fiera dei record di presenze con persone venute - aggiunge il primo cittadino - da Cesena, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Como, Milano e Mantova solo per citare alcune delle città di provenienze. L’investimento del Comune nella fiera – complessivamente tra i 172mila destinati alla Pro Loco e quelli spesi dal Comune oltre 250mila – ha prodotto un indotto quadruplicato, tutte le strutture ricettive esaurite e abbiamo fatto conoscere la nostra Codigoro a tantissimi visitatori. Ci hanno fatto solo tantissimi complimenti per l’organizzazione e la sicurezza che abbiamo messo in campo". Anche la lotteria ha atto vendere 6mila biglietti per un incasso di 30mila euro. Elogi anche a tutta la ’macchina comunale’ "una grande squadra – prosegue il sindaco – che lavora mettendoci passione e disponibilità". L’elenco dell’edizione dei record prosegue con oltre 1000 coperti in più presso la stand della sagra del Pomodoro, i food lungo via Prampolini "presi d’assalto", mostre e iniziative culturali "visitatissime e partecipate al massimo", la "paellata" per i ragazzi fragili di "Più Felici" "molto bene, per una fiera - conclude - da 10 e lode".

cla.casta.