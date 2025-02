Santa Maria in Aula Regia. Incontro al Santuario con lo scrittore Carnieletto

Oggi alle 15.30, al piccolo teatro del Santuario di Santa Maria in Aula Regia a Comacchio, si terrà un incontro culturale dal titolo: "Terza Guerra mondiale a pezzi. L’intuizione di Papa Francesco nel contesto geopolitico contemporaneo e il Giubileo della Speranza". A leggere lo scenario delle complesse dinamiche contemporanee ha prestato attenzione il premiato giornalista Matteo Carnieletto, il quale ha pubblicato lo scorso anno per Il Timone il saggio "Terza guerra mondiale a pezzi. Tra rivoluzione colorate e nuovo ordine globale". L’autore sarà presente per una conferenza nello storico luogo di culto mariano posto al termine dell’iconico loggiato dei Cappuccini a Comacchio. L’intervento si inserisce nell’ambito degli eventi pensati per accompagnare su un versante più culturale la grazia del Giubileo, di cui il Santuario è luogo di indulgenza plenaria.