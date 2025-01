Sant’Agostino col Gambettola

C’è il Gambettola oggi pomeriggio (ore 14.30) al "Renato Caselli" di Sant’Agostino, una partita che si prospetta equilibrata. Domenica scorsa i romagnoli hanno vinto il derby ravennate 3-2 contro il Russi, con protagonista Mancini, autore di tutti e tre i gol del Gambettola. Partita dai due volti: nel primo tempo Mancini realizza il doppio vantaggio, ma all’intervallo la gara era in parità.

Nella ripresa ancora Mancini mette a segno il gol che decide la partita. Logico che il direttore sportivo Marco Secchieroli tema il Gambettola: "E’ una squadra pericolosa, dispone di giocatori di categoria come Gadda, Peluso e soprattutto Mancini. Ha praticamente i nostri stessi punti, grazie alla vittoria di mercoledì ci ha scavalcato in classifica, ma di un solo punto: in caso di vittoria ci sarebbe il controsorpasso".

Il Sant’Agostino è reduce da una sconfitta per 2-0 subita a Budrio dal Mezzolara, un risultato per Secchieroli penalizzante e ingiusto. "Non meritavamo di perdere, ci ha penalizzato il primo gol, per noi irregolare per fallo sul portiere. Tutto sommato è stata una prestazione positiva, non si dimentichi che eravamo senza cinque giocatori, ciò nonostante siamo sempre stati in partita".

Una curiosità, da meno di un mese si è trasferito al Mezzolara il centrocampista Mirco Lodi, chiuso dall’arrivo di Laurenti e Landi, ma non c’è stata la sfida contro il proprio passato ramarro per via di un leggero risentimento muscolare. All’andata con il Russi fu un pareggio a reti bianche. "Non fu una partita noiosa – ricorda il nocchiero del mercato del Sant’Agostino – con occasioni da una parte e dall’altra. Dovremo fare attenzione, soprattutto alle folate in contropiede dei loro veloci attaccanti, su tutti Mancini".

Ruggero Ricci deve rinunciare al suo attaccante più pericoloso, Fabio Cazzadore, che a Budrio aveva totalizzato la quinta ammonizione e quindi scatterà la squalifica. Rientra dalla squalifica invece Corsi, ed è una notizia positiva: l’ex Primavera del Bologna da quando è arrivato in ramarro si è rivelato un valore aggiunto.

Ancora indisponibili i lungodegenti Anostini e Cremaschi, che sono comunque sulla via del recupero.

Franco Vanini